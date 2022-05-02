YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa Petkimspor, son 7 maçtaki performansıyla lige tutundu

Aliağa Petkimspor, son 7 maçtaki performansıyla lige tutundu

02.05.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aliağa Petkimspor, son 7 maçtaki performansıyla lige tutundu

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Semt77 Yalovaspor'un Bahçeşehir Koleji'ne yenilmesiyle ligde kalmayı garantileyen Aliağa Petkimspor, son 7 karşılaşmada aldığı 5 galibiyetle lige tutundu.

Sezona başantrenör Can Sevim yönetiminde başlayan Aliağa Petkimspor, ilk galibiyetini 5. haftada aldı. Ligde 14. haftanın ardından Sevim'le yollarını ayıran ve Burak Gören'le anlaşan Aliağa Petkimspor, istediği sonuçları alamasa da 23. haftadaki Bahçeşehir Koleji maçıyla çıkışa geçti.

Toplam 8 galibiyetin 5'ini son 7 maçlık süreçte alan Aliağa Petkimspor, 29. haftada Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 93-78 yendi. Aliağa Petkimspor, sezonun son maçı sonrası olası puan eşitliğinde Semt77 Yalovaspor ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi karşısında ikili ve üçlü averajda önde bulunuyor.

İzmir temsilcisi, geçen sezonun son haftasında da Bahçeşehir Koleji'ni yenerek lige tutunmuştu.

Aliağa Petkimspor, normal sezonun son maçında 6 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da ENKA Spor Salonu'nda Beşiktaş Icrypex'i konuk edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salgın nedeniyle iptal edilen düğünün ücreti için mahkemeden iade kararıSalgın nedeniyle iptal edilen düğünün ücreti için mahkemeden iade kararı
Antalya ve Muğla'nın sahillerinde hareketlilik yaşanıyorAntalya ve Muğla'nın sahillerinde hareketlilik yaşanıyor
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyorİstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

İzmir Namaz Vakitleri 2 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:07
Öğle
13:13
İkindi
17:01
Akşam
20:10
Yatsı
21:37
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.