Aliağa Petkimspor, son 7 maçtaki performansıyla lige tutundu

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Semt77 Yalovaspor'un Bahçeşehir Koleji'ne yenilmesiyle ligde kalmayı garantileyen Aliağa Petkimspor, son 7 karşılaşmada aldığı 5 galibiyetle lige tutundu.

Sezona başantrenör Can Sevim yönetiminde başlayan Aliağa Petkimspor, ilk galibiyetini 5. haftada aldı. Ligde 14. haftanın ardından Sevim'le yollarını ayıran ve Burak Gören'le anlaşan Aliağa Petkimspor, istediği sonuçları alamasa da 23. haftadaki Bahçeşehir Koleji maçıyla çıkışa geçti.

Toplam 8 galibiyetin 5'ini son 7 maçlık süreçte alan Aliağa Petkimspor, 29. haftada Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 93-78 yendi. Aliağa Petkimspor, sezonun son maçı sonrası olası puan eşitliğinde Semt77 Yalovaspor ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi karşısında ikili ve üçlü averajda önde bulunuyor.

İzmir temsilcisi, geçen sezonun son haftasında da Bahçeşehir Koleji'ni yenerek lige tutunmuştu.

Aliağa Petkimspor, normal sezonun son maçında 6 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da ENKA Spor Salonu'nda Beşiktaş Icrypex'i konuk edecek.



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