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Aliağa uzun yıllar sonra beyaza büründü

17.01.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Aliağa ilçesinde gün boyu devam eden kar yağışı eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.Uzun yıllar sonra kar yağan Aliağa beyaza büründü.

İzmir’in Aliağa ilçesinde gün boyu devam eden kar yağışı eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.
Uzun yıllar sonra kar yağan Aliağa beyaza büründü. Lapa lapa yağan karın ardından beyaz bir görüntüye kavuşan ilçede, kar yağdığını gören çocuklar da büyük sevinç yaşadı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, sokağa çıkarak kartopu oynadı. Özellikle Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Yeni Mahalle Kent Park, Mavi Bayraklı Ağapark Plajı başta olmak üzere Demokrasi Meydanı, Çamlık mevkii ve sahil bandında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Aliağa Belediyesi ekipleri kar yağışı nedeniyle vatandaşların zorluk yaşamaması için çaba sarf etti.

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