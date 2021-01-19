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Aliağa’da 614 konutluk TOKİ projesinde çalışmalar sürüyor

19.01.2021 18:49 | Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nın, İzmir’in Aliağa ilçesindeki Yeni Mahalle’de yapımına başladığı 614 konutluk projede çalışmalar devam ederken, 33 bloktan oluşan konutların 2022 yılında tamamlanması bekleniyor.Aliağa Belediyesi, kentin büyüme potansiyeline uygun olarak projeler gerçekleştirmeyi sürdürürken, kent, yatırımlar sayesinde hızla gelişiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nın, İzmir’in Aliağa ilçesindeki Yeni Mahalle’de yapımına başladığı 614 konutluk projede çalışmalar devam ederken, 33 bloktan oluşan konutların 2022 yılında tamamlanması bekleniyor.
Aliağa Belediyesi, kentin büyüme potansiyeline uygun olarak projeler gerçekleştirmeyi sürdürürken, kent, yatırımlar sayesinde hızla gelişiyor. Kentin gelişimi ve artan nüfusla birlikte ise konut talebi artıyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nın, ilçedeki Yeni Mahalle’de yapımına başladığı 614 konutluk projede de çalışmalar sürüyor. 31 Mart 2020 tarihindeki ihalenin ardından temmuz ayında yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığı projede, temel kazma çalışmaları yapılıyor. 33 bloktan oluşan projede hak sahipleri kura ile belirlenirken, konutların 2022 yılında tamamlanması bekleniyor.
314 adet 2+1, 300 adet 3+1 konutun yapılacağı projede ayrıca; cami, ilkokul, 32 adet dükkan, 384 araçlık otopark, 21 adet engelli otoparkının yanı sıra 5 adet de çocuk oyun alanı bulunuyor.

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