Aliağa’da akülü sandalye şarj istasyonları hizmette

Aliağa’da engelli vatandaşlar için ilçenin farklı noktalarına kurulan akülü sandalye şarj istasyonları engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, engelli vatandaşlara yönelik EnGezer Taksi, Engelsiz Kafe, Engelliler Koordinasyon Birimi gibi projeleri hayata geçiren Aliağa Belediyesi, bu kez de ilçede engelli vatandaşlar için önemli bir sorun haline gelen akülü sandalyelerin şarj problemini, farklı noktalarda kurduğu şarj istasyonlarıyla çözdü. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Demokrasi Meydanı, Atatürk Caddesi ve Aliağa Belediyesi Gençlik Merkezi önünde konumlandırılan şarj istasyonlarında iki akülü sandalye aynı anda şarj edilebilirken bu istasyonlarda vatandaşlar, cep telefonlarını da şarj edebiliyor. Vatandaşlar kurulan istasyonlardan hiç bir ücret ödemeden faydalanabiliyor.

Aliağa’nın muhtelif yerlerine kurulan akülü sandalye şarj istasyonlarının önemine değinen Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Başkanvekili İbrahim Erdemir, “Aliağa’da akülü sandalye şarjı büyük bir problemdi. Özellikle uzak noktalardan kent merkezine gelen arkadaşlarımız için şarj büyük bir problem oluşturuyordu. Uzak noktadan gelen arkadaşlarımızın eve dönmesi için tekrar şarj etmesi gerekiyordu. Bu sıkıntımızı Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a ilettik. Sağ olsun başkanımız çözüm üreterek birçok konuda bizim yanımızda olduğu gibi bu konuda da yanımızda olduğunu gösterdi. Bizim için çok önemli olan bu hizmetten dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Engel kalktı”

Akülü sandalye kullanan Halit Aydın ise “Aliağa Belediyemizin kurmuş olduğu şarj istasyonları engellilerin eli, ayağı olan akülü araçlarının şarjı bittiği zaman yolda kalmaması sağlanmış oldu. Yani engel kalkmış oldu. Engelliler adına bu hizmetlerinden dolayı Aliağa Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

