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Aliağa’da asfalt ve yama ekibi sahada

İZMİR HABERLERİ  | 04.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Son üç yılda kent genelinde yaklaşık 250 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Aliağa Belediyesi, alt yapı çalışmaları nedeniyle kullanılamaz hale gelen yolların yenilenebilmesi için asfalt yama ve tamir bakım ekibi kurdu.Hizmetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla fen işleri müdürlüğü bünyesinde asfalt yama ve tamir bakım ekibi kuran Aliağa Belediyesi, öncelikle çeşitli nedenlerle deforme olmuş yolların tespitini yapıyor.

Aliağa’da asfalt ve yama ekibi sahada

Son üç yılda kent genelinde yaklaşık 250 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Aliağa Belediyesi, alt yapı çalışmaları nedeniyle kullanılamaz hale gelen yolların yenilenebilmesi için asfalt yama ve tamir bakım ekibi kurdu.
Hizmetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla fen işleri müdürlüğü bünyesinde asfalt yama ve tamir bakım ekibi kuran Aliağa Belediyesi, öncelikle çeşitli nedenlerle deforme olmuş yolların tespitini yapıyor. Belediye ekipleri daha sonra, hazırlanan program dahilinde gerekli bölgelerde asfaltlama yapıyor, yolun durumuna göre tam kaplama veya kısmi yama ve onarım uygulanıyor.
Araç sürücülerinin ve yayaların mağduriyet yaşamaması için yoğun bir tempoyla çalışan ekipler, yama asfalt çalışmalarını Yeni Şakran Mahallesi’nde sürdürüyor. Özellikle doğal gaz alt yapı çalışmaları nedeniyle kazılan yollarda iyileştirmeler yapıldığı ifade edilirken, çalışmalar kapsamında günlük yaklaşık 15 ton asfalt kullanılıyor. Fen işleri ekiplerinin, belirlediği program dahilinde kent merkezinde ve dış mahallelerde çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Aliağa’da asfalt ve yama ekibi sahada

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