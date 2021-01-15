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Aliağa’da bir yıllık asayiş raporu: Suç oranlarında düşüş var

15.01.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Aliağa’da bir yıllık asayiş raporu: Suç oranlarında düşüş var

İzmir’in Aliağa ilçesinde, asayiş olaylarının değerlendirildiği bir toplantı düzenlenirken, kent genelinde suç oranlarının azalması dikkat çekti.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, asayiş olaylarının değerlendirildiği bir toplantı düzenlenirken, kent genelinde suç oranlarının azalması dikkat çekti. 2020 yılında 186 bin kişinin GBT sorgusu yapılırken, aranan bin 283 kişi yakalandı.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, tüm birim amirlerinin katılımıyla 2019 ve 2020 yılının karşılaştırmalı değerlendirildiği bir asayiş toplantısı yaptı. Yapılan toplantıda, suç oranlarının önemli bir şekilde azaldığı belirtildi. Polis sorumluk bölgesinde kasten yaralama olaylarının 410’dan 364’e düştüğü ve olaylarda yüzde 9,68 azalma meydana geldiği, kişilere karşı işlenen suçlarda ise genel bir azalma eğiliminin olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu ile mücadelede operasyon sayısı arttı
Hırsızlık suçlarında da 2019 yılında yüzde 26 olan aydınlatma oranı 2020’de yüzde 53’e, yüzde 54 olan evden hırsızlık aydınlatma oranı ise yüzde 65’e çıktı. İş yerinde meydana gelen hırsızlıklarda da olay sayıları yüzde 60 düştü. Uyuşturucu ile mücadelede operasyon sayılarında da artış görüldü. 2020 yılında Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğinin yapmış olduğu operasyonların sayısı 4’den 20’ye çıktı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kaçakçılık suçlarına karşı operasyon sayısı arttı
Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında, KOM Grup Amirliğinin yapmış olduğu operasyon sayısı 18’den 45’e çıktı. Bu operasyonlarda 3 bin 600 litre akaryakıt, 2 bin 843,5 litre kaçak/sahte alkol, 4 bin 8460 adet doldurulmuş makaron (tütün), 267 bin 778 adet boş makaron, 110 paket kaçak sigara, 450 kilogram açık kıyılmış tütün, 373 kilogram nargile tütünü, 413 kilogram diğer tütün mamulleri ile 293 paket tütün ele geçirildi.
Trafik kazaları ile ilgili yapılan değerlendirmelere göre, ilçedeki ölümlü trafik kazası sayısı 2’den 1’e düştü. Yaralanmalı trafik kazaları ise 172’den 132’ye düşerek yüzde 23’lük bir azalma oldu. Alkollü araç kullanımdan yapılan işlem sayısı ise 485’den 312’ye geriledi. Alınan tedbirler ile birlikte alkollü araç kullanımında da azalma meydana geldi.

186 bin kişinin GBT sorgusu yapıldı
2019 yılında 125 bin 700 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 2020 yılında bu sayı 186 bin kişiye yükseldi. Bu sorgulamalar neticesinde 2019 yılında 857, 2020 yılında ise bin 283 aranan şahıs yakalandı. 2020 yılında yakalanan şahıslardan 48’inin KOM ve narkotik, 8’inin TEM suçlarından, 4’ünün kasten öldürme, 69’unun hırsızlık ve yağma suçundan arandığı öğrenildi. Sorgulamalarda yapılan üst ve araç aramalarında; 2019 yılında 16 tabanca, 13 tüfek, 45 bıçak, 431 adet silah mühimmatı; 2020 yılında ise 28 tabanca, 16 tüfek, 86 bıçak, 421 adet silah mühimmatı ele geçirildi.
Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında 2 bin iş yeri, bin 573 otomobil ve bin 134 ticari taksi denetime tabi tutulurken, 104 iş yerine idari işlem uygulandı. 2 bin 578 şahsa ise toplam 2 milyon 320 bin 200 lira maske takmamaktan, 32 şahsa toplam 100 bin 800 lira sosyal mesafe kurullarına uymamaktan, 870 şahsa da 462 bin 392 lira sokağa çıkma yasağına uymamaktan idari yaptırım uygulandı. Bu konudaki denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.

"Suç oranları 2021’de daha fazla düşecek"
Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, artan yunus ekibi, resmi ekip ve bekçi sayısı ile birlikte temin edilen saha hakimiyeti neticesinde suç oranlarının 2021’de daha fazla düşeceğini, daha çok suçlunun yakalanacağını ifade etti. Uyuşturucu ile mücadelenin artarak devam edeceği bir yılın Aliağalıları beklediğini kaydeden Balıkçıoğlu, bu hedefler doğrultusunda Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanları olarak, canla başla mücadele edeceklerini vurguladı.

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