YURTHABER
  4. Aliağa’da ’kist hidatik’ eğitimi

Aliağa’da ’kist hidatik’ eğitimi

İZMİR HABERLERİ  | 08.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Aliağa’da köpek dışkısı ile atılan yumurtalar yoluyla insanlara bulaşabilen ‘kist hidatik’ hastalığı hakkında eğitim semineri gerçekleştirilecek.Aliağa Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda ücretsiz olarak düzenlenecek olan seminere Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı Prof.

Aliağa’da ’kist hidatik’ eğitimi

Aliağa’da köpek dışkısı ile atılan yumurtalar yoluyla insanlara bulaşabilen ‘kist hidatik’ hastalığı hakkında eğitim semineri gerçekleştirilecek.
Aliağa Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda ücretsiz olarak düzenlenecek olan seminere Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş, konuşmacı olarak katılacak. Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Türkiye Hidatidoloji Derneği tarafından yürütülen ‘Kist Hidatik Hastalığı Farkındalığının Oluşturma Projesi’ kapsamında verilecek olan eğitim 15 Ocak Çarşamba günü saat 14.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.
Kist hidatik hastalığı nedir?
Kist hidatik ülkemizde, özellikle hayvanlarda çok yaygın olması nedeniyle, önemli halk sağlığı sorunlarına neden olan ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan zoonotik karakterli bir hastalıktır. Halk arasında kist hastalığı olarak bilinen bu hastalığın etkeni, Echinococcus granulosus adı verilen bir parazittir. Bu parazitin esas kaynağı köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlardır. Ancak, sıklıkla köpeklerdir. Parazit köpeklerin ince bağırsaklarında yaşar. Hastalık köpek dışkısı ile atılan yumurtalar ile insana bulaşır. Köpek dışkısı ile atılan yumurtalar çok dayanıklıdır, toprakta ve soğukta bir yıl kadar canlı kalabilirler. Dışkıyla atılan yumurtalar hayvanların ayakları, arazi eğimi, rüzgâr ve yağmurla yayılırlar. İnsanlar bu yumurtaları çiğ tüketilen ve iyi yıkanmamış meyve ve sebzelerden, kirli içme sularından alırlar. İnsandan başka koyun, keçi, sığır ve manda gibi otla beslenen hayvanlar da yumurtaları alarak hastalanırlar. Alınan bu yumurtalar, bağırsaklarda açılarak barsak duvarını geçer, kan ve lenf yoluyla öncelik sırasıyla karaciğer, akciğer ve diğer organlara yerleşerek kist formunda yaşamlarını sürdürürler. Hastalığın başlarında kistin küçük olduğu dönemlerde uzun yıllar boyunca belirtisiz seyredebilir. Hastalıkta en büyük risk grubunu ise parazit mücadelesi yapılmamış enfekte köpeklerle teması olan koyun, keçi, inek gibi hayvancılıkla uğraşan kişiler oluşturmaktadır.

Aliağa’da ’kist hidatik’ eğitimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Torbalı’da 4 yıl aradan sonra develer sahaya iniyorTorbalı’da 4 yıl aradan sonra develer sahaya iniyor
Çeşme’de sağlık tesisi açılıyorÇeşme’de sağlık tesisi açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

İzmir Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:55
Sabah
08:22
Öğle
13:23
İkindi
15:52
Akşam
18:14
Yatsı
19:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Martım Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dilek Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Özyiğit Eczanesi
Bayrakli
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Aydın’ın Halk Ege Et’i İzmir’de

Aydın’ın Halk Ege Et’i İzmir’de

İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'de sağanak etkili oldu

Kiraz’da Eşi Tarafından İş Yerinde Bıçaklandı

Kiraz’da Eşi Tarafından İş Yerinde Bıçaklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.