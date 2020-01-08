Aliağa’da ’kist hidatik’ eğitimi

Aliağa’da köpek dışkısı ile atılan yumurtalar yoluyla insanlara bulaşabilen ‘kist hidatik’ hastalığı hakkında eğitim semineri gerçekleştirilecek.

Aliağa Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda ücretsiz olarak düzenlenecek olan seminere Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş, konuşmacı olarak katılacak. Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Türkiye Hidatidoloji Derneği tarafından yürütülen ‘Kist Hidatik Hastalığı Farkındalığının Oluşturma Projesi’ kapsamında verilecek olan eğitim 15 Ocak Çarşamba günü saat 14.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

Kist hidatik hastalığı nedir?

Kist hidatik ülkemizde, özellikle hayvanlarda çok yaygın olması nedeniyle, önemli halk sağlığı sorunlarına neden olan ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan zoonotik karakterli bir hastalıktır. Halk arasında kist hastalığı olarak bilinen bu hastalığın etkeni, Echinococcus granulosus adı verilen bir parazittir. Bu parazitin esas kaynağı köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlardır. Ancak, sıklıkla köpeklerdir. Parazit köpeklerin ince bağırsaklarında yaşar. Hastalık köpek dışkısı ile atılan yumurtalar ile insana bulaşır. Köpek dışkısı ile atılan yumurtalar çok dayanıklıdır, toprakta ve soğukta bir yıl kadar canlı kalabilirler. Dışkıyla atılan yumurtalar hayvanların ayakları, arazi eğimi, rüzgâr ve yağmurla yayılırlar. İnsanlar bu yumurtaları çiğ tüketilen ve iyi yıkanmamış meyve ve sebzelerden, kirli içme sularından alırlar. İnsandan başka koyun, keçi, sığır ve manda gibi otla beslenen hayvanlar da yumurtaları alarak hastalanırlar. Alınan bu yumurtalar, bağırsaklarda açılarak barsak duvarını geçer, kan ve lenf yoluyla öncelik sırasıyla karaciğer, akciğer ve diğer organlara yerleşerek kist formunda yaşamlarını sürdürürler. Hastalığın başlarında kistin küçük olduğu dönemlerde uzun yıllar boyunca belirtisiz seyredebilir. Hastalıkta en büyük risk grubunu ise parazit mücadelesi yapılmamış enfekte köpeklerle teması olan koyun, keçi, inek gibi hayvancılıkla uğraşan kişiler oluşturmaktadır.



