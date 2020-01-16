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  4. Aliağa’da ‘kist hidatik’ eğitimi

Aliağa’da ‘kist hidatik’ eğitimi

İZMİR HABERLERİ  | 16.01.2020 14:13 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Türkiye’de yaygın olmasına rağmen halk arasındaki bilinirliği düşük olan, özellikle köpek dışkısı ile atılan yumurtalar yoluyla insanlara bulaşabilen ‘kist hidatik’ hastalığı hakkında eğitim semineri düzenlendi.Aliağa Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitime Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı Prof.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Türkiye’de yaygın olmasına rağmen halk arasındaki bilinirliği düşük olan, özellikle köpek dışkısı ile atılan yumurtalar yoluyla insanlara bulaşabilen ‘kist hidatik’ hastalığı hakkında eğitim semineri düzenlendi.
Aliağa Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitime Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş, Ege Üniversitesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ayşegül Ünver, Veteriner Hekim Umut Polat ile Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Rıfat Altınel konuşmacı olarak katıldı. Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Türkiye Hidatidoloji Derneği tarafından yürütülen kist hidatik hastalığı ile ilgili proje kapsamında düzenlenen eğitimde kist hidatik hastalığının önemi, bulaşma şekli, korunma yöntemleri ve toplum sağlığı açısından önemi hakkında katılımcılara bilgiler verildi.
“Hastalık en fazla karaciğer ve akciğerde yerleşiyor”
Kist hidatik hastalığının ölümcül olabildiğini belirten Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş, “Kist hidatik, ölümcül olmasının yanı sıra yayılmalar nedeniyle bir kez ameliyat olmakla kurtulabilen bir hastalık değildir. Hastalığın bir tek ilacı var. İlacın da çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. Tedavisi ancak ameliyatla olabiliyor. Ameliyat sonrasında da hasta birden fazla ameliyat olma riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Hastalık en fazla karaciğer ve akciğerde yerleşiyor. Kistler zamanla vücudun diğer organlarına da yerleşebiliyor” dedi.
“Hastalık ileri yaşlarda ortaya çıkabiliyor”
Hastalığın bulaşmaması için basit önlemlerin olduğunun altını çizen Altıntaş, “Özellikle kurban bayramlarında yapılan kesimlerde, kesim yapıldıktan sonra, kistli organların köpeklerin ulaşabileceği yerlere bırakılmaması gerekiyor. Derince bir çukur kazmak, organları içine atmak ve üzerine sönmüş kireç dökerek çukuru kapatmak gerekiyor. Böylelikle köpekler kokuyu alamayacakları için kistli organlara ulaşamayacak. Köpek, bu organları yiyemeyeceği için de hasta olmayacaktır. Bunun dışında köpek sahipleri 45 günde bir köpeklerine antiparaziter ilaç vermelidir. Bu hastalık çocuk yaşlarda vücuda girse de ileri yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle çocuklara ilköğretim çağından itibaren el yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır” diye konuştu.

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