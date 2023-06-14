YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa’da kurbanlık kesim fiyatları açıklandı

Aliağa’da kurbanlık kesim fiyatları açıklandı

14.06.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kurban kesim fiyatlarını açıkladı.

Kurban kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odasının girişimiyle, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini söyleyen Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, fiyatlarda geçen seneye göre değişim olduğunu belirtti.

Başkan Berk, bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesiminin bin 500 lira, küçükbaş kurbanlık kesiminin 400 liradan yapılacağını bildirdi. Bayramın diğer günlerinde ise büyükbaş kurbanlık kesiminin bin 250 TL, küçükbaş kurbanlık kesiminin 300 TL olacağını belirten Başkan Berk, vatandaşlar belediyenin kesimhanesinde işlem yapmak istiyorsa büyükbaş hayvanlar için 250 TL, küçükbaş hayvanlar için 100 TL hayvan kesim yeri tesis ücreti bedeli ödeyeceklerini söyledi. Berk, "Kurban Bayramı yaklaşırken hazırlıklarda başladı. Kendisi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim etmeli. Kurbanın kesilmesi ve etlerin parçalara ayrılarak kıyma çekiminin, et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren onaylı iş yerleri tarafından yapılması gerekiyor. Bakımsız, paslı makinelerle kıyma çekimi yapılmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca vatandaşlarımız hijyen kurallarına dikkat etmeli" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de 3.9 büyüklüğünde depremİzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi tamamlandıŞanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi tamamlandı
Hakkari'de 340 gence sportif havacılık eğitimi verilecekHakkari'de 340 gence sportif havacılık eğitimi verilecek
Anahtar Kelimeler:
Aliağa Belediyesi

İzmir Namaz Vakitleri 14 Haziran Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:17
İkindi
17:11
Akşam
20:43
Yatsı
22:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Çarşamba

Şen eczanesi
Menemen
Budak eczanesi
Bornova
Çağdaş eczanesi
Konak
Merkez eczanesi
Urla
İpek eczanesi
Menderes
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Barin eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.