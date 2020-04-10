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Aliağa’da kuyumcular sadece hafta içi hizmet verecek

İZMİR HABERLERİ  | 10.04.2020 09:29 | Son Güncelleme

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Aliağa’da da kuyumcular sadece hafta içi 12.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olup, hafta sonları hizmet veremeyecek.

Aliağa’da kuyumcular sadece hafta içi hizmet verecek

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Aliağa’da da kuyumcular sadece hafta içi 12.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olup, hafta sonları hizmet veremeyecek. Tekel bayi, bakkal ve büfelerin çalışmaları ise 09.00-21.00 saatleri arasında olacak şekilde sınırlandırıldı.
İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan başkanlığında toplanarak şehir merkezi ve çevre ilçelerde uygulanması için birtakım ek kararlar aldı. Daha önce yapılan toplantıda il genelindeki döviz bürolarının çalışma saatleri salı ve cuma günleri 10.00-17.00 saatleri olacak şekilde sınırlandırılmıştı. Yapılan son toplantıda ise ile döviz bürolarının çalışma saatlerindeki sınırlama kaldırıldı. Toplantıda, şehir merkezi ve çevre ilçelerdeki kuyumcuların sadece hafta içi 12.00-17.00 saatleri arasında faaliyet göstermesi; tekel bayi, bakkal ve büfelerin çalışmalarını 09.00-21.00 saatleri arasında yapmaları ile ekmek satışı yapılan noktalarda ekmeğin her türlü teması engelleyecek şekilde ambalajlanarak satışa sunulması yönünde karar alındı.

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