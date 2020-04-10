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Aliağalıların gıda ihtiyaçları tek tıkla kapılarına ulaşıyor

İZMİR HABERLERİ  | 10.04.2020 09:40 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Aliağalıların sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla, Aliağa Belediyesi tarafından kurulan aliagasemtpazari.com, hizmete girdiği ilk günden yoğun ilgi gördü.“Siz evde kalın, biz size getiririz” sloganı ile Aliağalıların mümkün olduğunca evlerinde kalması amacıyla Aliağa Belediyesi tarafından hizmete açılan aliagasemtpazari.com üzerinden vatandaşlarca ilk günden yüzlerce sipariş verildi.

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Aliağalıların sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla, Aliağa Belediyesi tarafından kurulan aliagasemtpazari.com, hizmete girdiği ilk günden yoğun ilgi gördü.
“Siz evde kalın, biz size getiririz” sloganı ile Aliağalıların mümkün olduğunca evlerinde kalması amacıyla Aliağa Belediyesi tarafından hizmete açılan aliagasemtpazari.com üzerinden vatandaşlarca ilk günden yüzlerce sipariş verildi. Site üzerinde tek tıkla verilen siparişler belediye ekiplerince titizlikle ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde vatandaşların evlerine teslim edildi. Vatandaşlar, verilen siparişlerin ödemelerini ister site üzerinden kredi kartı, isterlerse kapıda nakit ile yapabiliyor. 10.00-19.00 saatleri arasında verilen siparişler gün içinde, saat 19.00’dan sonra verilen siparişler ise sonraki gün saat 10.00’da adreslere ulaştırılıyor. Öncelikle sebze, meyve ve bakliyat ürünlerinin satışa sunulduğu sitede kısa süre içinde kahvaltılık ve temizlik ürünleri başta olmak üzere farklı kategorilerde çok sayıda ürün de sanal raflarda yerini alacak.

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