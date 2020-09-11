YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağaspor’dan 2 transfer birden

Aliağaspor’dan 2 transfer birden

İZMİR HABERLERİ  | 11.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Profesyonel lige çıkma hedefi ile yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aliağaspor, Mardin Fosfatspor’dan Şefik Koz ile Payasspor’dan Fatih Somuncu’yu kadrosuna dahil etti.Bölgesel Amatör Lig’de yer alan ve sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren İzmir temsilcisi Aliağaspor, yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiriyor.

Aliağaspor’dan 2 transfer birden

Profesyonel lige çıkma hedefi ile yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aliağaspor, Mardin Fosfatspor’dan Şefik Koz ile Payasspor’dan Fatih Somuncu’yu kadrosuna dahil etti.
Bölgesel Amatör Lig’de yer alan ve sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren İzmir temsilcisi Aliağaspor, yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiriyor. Yeni sezon hazırlıklarını profesyonel lige çıkma hedefi ile gerçekleştiren Aliağaspor, bu doğrultuda Mardin Fosfatspor’dan 22 yaşındaki kenar hücum oyuncusu Şefik Koz ile Payasspor’dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Somuncu’yu kadrosuna dahil etti.
Takımla birlikte antrenmanlara çıkan genç futbolcular, İzmir’in önemli bir kulübüne geldiklerini belirterek sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istediklerini dile getirdiler.
Aliağaspor’un antrenmanını izleyen ve tüm futbolculara başarılar dileyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise yeni transferler Şefik Koz ve Fatih Somuncu’yu takıma katılmalarından dolayı tebrik etti ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aliağaspor’dan 2 transfer birden

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı
Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Umutlu bekleyiş hüzünle bitti
Umutlu bekleyiş hüzünle bitti
Su kuyusu kazarken göçük meydana geldi
Su kuyusu kazarken göçük meydana geldi

İzmir Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:43
Öğle
13:13
İkindi
16:46
Akşam
19:34
Yatsı
20:52

İzmir Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Deva Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Murat Eczanesi
Bayrakli
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Artvin’den İzmir’e geldi, eski sağlığına kavuştu
Artvin’den İzmir’e geldi, eski sağlığına kavuştu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
Bayraklı Belediyesinden çocuklara sürpriz etkinlik
Bayraklı Belediyesinden çocuklara sürpriz etkinlik
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.