Alıç nedir, alıç meyvesinin faydaları nelerdir, alıç sirkesi zayıflatır mı?

Bolu'da köylerinin yakınlarındaki ormanlık alanlarda yetişen alıç meyvelerini toplayan vatandaşlar, bunları kentte kurulan pazarlara ve yöresel ürünlerin satıldığı yerlere getiriyor. İğneyle bir ipe dizilerek satılan şifalı meyve, aynı zamanda reçel, marmelat ve sirke yapımında da kullanılıyor.

ALIÇ NEDİR?

On metreye kadar yükselebilen, dikenli, beyaz veya pembe çiçekli bir ağaçtır. Meyveleri 6-10 mm çapında, 1-3 tohumlu, esmer-kırmızı veya kırmızı renklidir. Dağ meyvesi olan alıç, hafif ekşimsi bir tada sahiptir. Yuvarlak görünümlü olan alıç, süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır.

ALIÇ MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muttalip Gündoğdu, alıcın yerel halk tarafından çeşitli alanlarda kullanıldığına işaret ederek, "Alıç reçeli, marmelatı, sirkesi ve alıç çayı dediğimiz ürünler yapılıyor. Alıcın yaprak, çiçek ve meyvelerinin kurutulup çay olarak kullanılmasının öksürük, boğaz iltihabı gibi birtakım hastalıklara iyi geldiği Avrupa Fitoterapi Merkezi tarafından da ortaya konulmuştur." ifadelerini kullandı.