Alıç nedir, alıç meyvesinin faydaları nelerdir, alıç sirkesi zayıflatır mı?

Bolu'da köylerinin yakınlarındaki ormanlık alanlarda yetişen alıç meyvelerini toplayan vatandaşlar, bunları kentte kurulan pazarlara ve yöresel ürünlerin satıldığı yerlere getiriyor. İğneyle bir ipe dizilerek satılan şifalı meyve, aynı zamanda reçel, marmelat ve sirke yapımında da kullanılıyor.
ALIÇ NEDİR?
On metreye kadar yükselebilen, dikenli, beyaz veya pembe çiçekli bir ağaçtır. Meyveleri 6-10 mm çapında, 1-3 tohumlu, esmer-kırmızı veya kırmızı renklidir. Dağ meyvesi olan alıç, hafif ekşimsi bir tada sahiptir. Yuvarlak görünümlü olan alıç, süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır.
ALIÇ MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muttalip Gündoğdu, alıcın yerel halk tarafından çeşitli alanlarda kullanıldığına işaret ederek, "Alıç reçeli, marmelatı, sirkesi ve alıç çayı dediğimiz ürünler yapılıyor. Alıcın yaprak, çiçek ve meyvelerinin kurutulup çay olarak kullanılmasının öksürük, boğaz iltihabı gibi birtakım hastalıklara iyi geldiği Avrupa Fitoterapi Merkezi tarafından da ortaya konulmuştur." ifadelerini kullandı.
Alıç sirkesiyle ilgili de bilgi aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:
"Alıç sirkesinde bulunan organik asitler, değişik bileşikler ve antioksidan etkisi gösteren maddelerle biyokimyasallar, kalbi güçlendiriyor. Onun yanında tansiyonun da dengede durmasına katkı sağlıyor. Ancak bunu tek başına kullandığınız zaman belki bu etkileri sınırlı miktarda görebiliriz. Biz bunların bu işin uzmanı hocalarımızla beraber katkı ve takviye edici bir gıda şeklinde kullanılmasını tavsiye ediyoruz."
Doç. Dr. Gündoğdu, alıç yaprakları ve meyvesinin kurutularak, çay ve merhem gibi ürünler de elde edilebileceğine değinerek, bu merhemin çeşitli cilt rahatsızlıklarında kullanılabileceğini sözlerine ekledi.
ALIÇ SİRKESİ NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
4 litre su
1 kilogram alıç
1 çay bardağı elma sirkesi
1 yemek kaşığı kaya tuzu
HAZIRLANIŞI
İşimize alıçları yıkayarak başlayalım. Beş kiloluk cam kavanozun içine 4 litre suyumuzu alalım. Üzerine sırasıyla yıkadığımız alıçları, kaya tuzunu ve elma sirkesini ilave edelim. Tüm malzemeleri kavanozun içinde karıştıralım. Kavanozun ağzını tülbentle kapatalım. Tülbentin açılmaması için lastikten faydalanabilirsiniz. Tülbent yerine ince bir havlu da kullanabilirsiniz.
Hazırladığınız sirkeyi her gün karıştırmanız gerekiyor. Sirkeyi karıştırırken sadece tahta kaşık kullanacağız. Işık almayan ve rutubetsiz bir yerde 15/20 gün kadar bekletin. Eğer alıçlar kavanozun dibine çöktüyse sirkeniz olmuştur. 20 gün içinde çökme olmadıysa 5 gün daha bekletin.
Alıcın tok tutucu etkisi vardır. Sabahları aç karnına içtiğiniz sirkeli su metabolizmanızı hızlandırarak diyetinize yardımcı olacaktır. Son derece faydalı olan alıç sirkesini tüketmeden önce doktora danışmanızda fayda var. Özellikle mide rahatsızlıkları olanlar sirke tüketiminden uzak durmalı.
Kalp, tansiyon ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan alıç, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İşte düzenli olarak alıç tüketmenin faydaları.
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