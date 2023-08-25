SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Alica Schmidt, Haaland'a meydan okudu! ''Onu mahvederim''

Alica Schmidt, Haaland'a meydan okudu! ''Onu mahvederim''

25.08.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en güzel sporcusu seçilen Alman Olimpik koşucu Alica Schmidt, Manchester City'nin dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland'a meydan okudu.

Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Dünyanın en güzel sporcusu seçilen Alman Olimpik koşucu Alica Schmidt, Haaland'a mesaj gönderdi.

"400 METREDE MAHVEDERİM"

0_Alicia-Schmidt-Instagram-picture

Dagbladet'e konuşan Alica Schmidt, "Haaland'ı 200 metre koşusunda yenmek çok zor ama 400 metrede mahvederim. Haaland ile koşmayı çok isterim. Kendimi böyle iyi bir futbolcuyla kıyaslamak harika olurdu. Muhteşem bir kapışma olurdu. Onu yenersem mutlu olurdum." dedi.

"YARIŞALIM, HANGİMİZ DAHA HIZLIYSA ÖĞRENELİM"

s-7291384e4f00d3eb36cbecce0feb5bbb5bbe94fa

Sözlerine devam eden Schmidt, "Haaland'a davet göndermeyi düşünüyorum. Ben böyle bir karşılaşmaya her zaman hazırım. Hatta ilk davetimi buradan yapayım; Haaland gel ve yarışalım, hangimiz daha hızlıysa öğrenelim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Molde maçının yıldızıydı, Galatasaray'dan ayrıldı!Molde maçının yıldızıydı, Galatasaray'dan ayrıldı!
Fenerbahçe'nin golündeki detay öğrenenleri şaşırttıFenerbahçe'nin golündeki detay öğrenenleri şaşırttı
Galatasaray, Talisca ile her konuda anlaşma sağladı!Galatasaray, Talisca ile her konuda anlaşma sağladı!
Anahtar Kelimeler:
Alica Schmidt haaland

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mahkum ve gardiyanın yasak aşkını mesajlaşmaları ortaya çıkarttı

Mahkum ve gardiyanın yasak aşkını mesajlaşmaları ortaya çıkarttı

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Sokak ortasında taciz edildi! 40 dakika boyunca saldırganla mücadele etti

Sokak ortasında taciz edildi! 40 dakika boyunca saldırganla mücadele etti

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.