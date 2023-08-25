Alica Schmidt, Haaland'a meydan okudu! ''Onu mahvederim''

Dünyanın en güzel sporcusu seçilen Alman Olimpik koşucu Alica Schmidt, Haaland'a mesaj gönderdi.

"400 METREDE MAHVEDERİM"

Dagbladet'e konuşan Alica Schmidt, "Haaland'ı 200 metre koşusunda yenmek çok zor ama 400 metrede mahvederim. Haaland ile koşmayı çok isterim. Kendimi böyle iyi bir futbolcuyla kıyaslamak harika olurdu. Muhteşem bir kapışma olurdu. Onu yenersem mutlu olurdum." dedi.

"YARIŞALIM, HANGİMİZ DAHA HIZLIYSA ÖĞRENELİM"

Sözlerine devam eden Schmidt, "Haaland'a davet göndermeyi düşünüyorum. Ben böyle bir karşılaşmaya her zaman hazırım. Hatta ilk davetimi buradan yapayım; Haaland gel ve yarışalım, hangimiz daha hızlıysa öğrenelim."

