Alica Schmidt, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor

Dünyada fenomen hale gelmesine rağmen sporu önceliğine koyan Schmidt çalışmalara devam ediyor.Özellikle dünyanın en seksi atleti olarak adını duyurmasından sonra 22 yaşındaki atlet binlerce hayran kazandı.Hatta Schmidt'in Instagram takipçisi 1.5 milyonu aşmış durumda.

Bu takipçi sayısı sayesinde birçok reklam ve sponsor alan Schmidt, olimpiyatlara hazırlanıyor.Geçen sene ertelenen ve bu sene de ertelenme ihtimali konuşulan Tokyo Olimpiyatları'nda Schimidt de yarışacak.400 metrede yarışan güzel atlet dünyanın en seksi atleti seçilmesiyle ilgili; "Bu unvanı neden aldım bilmiyorum. Benim için her zaman spor önce gelir. Instagram'da çok güzel olup takipçisi olmayan binlerce kadın var" dedi.

Olimpiyatlara odaklanan Alman atlet; "Sonunda pistlere döndüm. Tekrar stadyumlarda antrenman yapabilmek güzel" dedi.Güzel sporcunun pistlere dönüyor oluşu, hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.Schimidt bir reklam filmi için Borussia Dortmund'lu Mats Hummels'le bir araya gelmişti.