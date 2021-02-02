SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Alica Schmidt, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor

Alica Schmidt, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor

02.02.2021 16:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alica Schmidt, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor

Güzelliğiyle dikkat çeken ve dünyanın en seksi atleti olarak bilinen Alica Schmidt, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Bu gelişme güzel sporcunun hayranlarını bir hayli sevindirdi.

Dünyada fenomen hale gelmesine rağmen sporu önceliğine koyan Schmidt çalışmalara devam ediyor.Özellikle dünyanın en seksi atleti olarak adını duyurmasından sonra 22 yaşındaki atlet binlerce hayran kazandı.Hatta Schmidt'in Instagram takipçisi 1.5 milyonu aşmış durumda.

Bu takipçi sayısı sayesinde birçok reklam ve sponsor alan Schmidt, olimpiyatlara hazırlanıyor.Geçen sene ertelenen ve bu sene de ertelenme ihtimali konuşulan Tokyo Olimpiyatları'nda Schimidt de yarışacak.400 metrede yarışan güzel atlet dünyanın en seksi atleti seçilmesiyle ilgili; "Bu unvanı neden aldım bilmiyorum. Benim için her zaman spor önce gelir. Instagram'da çok güzel olup takipçisi olmayan binlerce kadın var" dedi.

Olimpiyatlara odaklanan Alman atlet; "Sonunda pistlere döndüm. Tekrar stadyumlarda antrenman yapabilmek güzel" dedi.Güzel sporcunun pistlere dönüyor oluşu, hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.Schimidt bir reklam filmi için Borussia Dortmund'lu Mats Hummels'le bir araya gelmişti.

6018f24a66a97c9484a5212a

6018f24b66a97c95af916aa0

6018f24b66a97c9483f8c345

6018f24bae298bab444609c6

6018f24d66a97c95aef1db39

6018f24d66a97c9484a5212c

6018f24dae298bac05a1c495

6018f24dae298bac06510e0b

6018f24dae298bac06510e0d

6018f24dae298bac06510e0f

6018f24f66a97c9483f8c347

6018f24f66a97c9484a5212f

6018f24fae298bab45a9b352

6018f24fae298bac06510e11

6018f247ae298bab45a9b34c

6018f247ae298bac05a1c493

6018f249ae298bab45a9b34e

6018f249ae298bab45a9b350

6018f251ae298bab444609c9

6018f251ae298bac05a1c497

6018f252ae298bac05a1c499

6018f253ae298bab45a9b354

6018f254ae298bac06510e13

6018f255ae298bab444609cb

6018f24766a97c95aef1db37

6018f24766a97c95af916a9c

6018f24866a97c9483f8c343

6018f24966a97c95af916a9e

6018f25066a97c95af916aa2

6018f25166a97c95aef1db3b

6018f25266a97c95aef1db3d

6018f25266a97c95aef1db3f

6018f25266a97c9484a52131

6018f25366a97c9483f8c349

6018f25566a97c95af916aa4

6018f25666a97c95aef1db41

6018f25666a97c95aef1db43


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Ampute’de Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye’de oynanacakAmpute’de Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye’de oynanacak
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

Herkes bu transferi konuşuyor! 4,2 milyon...

Herkes bu transferi konuşuyor! 4,2 milyon...

Fenerbahçe'den dünya çapında rekor

Fenerbahçe'den dünya çapında rekor

Anlaşmaya varılmıştı ama gelemedi!

Anlaşmaya varılmıştı ama gelemedi!

Transferin son gününde 5 ayrılık

Transferin son gününde 5 ayrılık

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dev kulübe büyük şok! Tesisleri ateşe verdiler

Dev kulübe büyük şok! Tesisleri ateşe verdiler

Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası!

Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası!

Rıdvan Dilmen: Onyekuru işini anlamadım

Rıdvan Dilmen: Onyekuru işini anlamadım

Diğer Haberler

Alica Schmidt, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor

Alica Schmidt, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor

Roger Federer kortlara Katar Açık ile dönecek

Roger Federer kortlara Katar Açık ile dönecek

Hollanda'da Emmen takımının seks oyuncağı reklamı ile sahaya çıkmasına izin verildi

Hollanda'da Emmen takımının seks oyuncağı reklamı ile sahaya çıkmasına izin verildi

Yasadışı maçta aldığı darbe Muhammed Aslam'ın ölümüne neden oldu

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Lewis Hamilton Türkiye Grand Prix'sinde 7. dünya şampiyonluğunu kazandı

Lewis Hamilton Türkiye Grand Prix'sinde 7. dünya şampiyonluğunu kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik direktörler çalıştırıyor

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik direktörler çalıştırıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.