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Alikahya mezarlıkları bayram sonrasına hazırladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.05.2020 18:44 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, Alikahya’da bulunan mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışmaları yaparak bayram sonrası yapılacak ziyaretlere hazır hale getirdi.İzmit Belediyesi korona virüsle mücadelesine devam ederken özellikle yaz aylarında artış gösteren çim ve yabani ot temizliğini de sürdürüyor.

Alikahya mezarlıkları bayram sonrasına hazırladı

İzmit Belediyesi, Alikahya’da bulunan mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışmaları yaparak bayram sonrası yapılacak ziyaretlere hazır hale getirdi.
İzmit Belediyesi korona virüsle mücadelesine devam ederken özellikle yaz aylarında artış gösteren çim ve yabani ot temizliğini de sürdürüyor. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Alikahya Atatürk Mahallesi’nde bulunan Körüktepe ve Turnaoğlu mezarlıklarında çim biçme çalışması gerçekleştirerek bölgeyi yabani otlardan arındırdı.
Sokağa çıkmanın yasaklandığı Ramazan Bayramı sonrası mezarlıklara gerçekleştirilecek olası ziyaretlere karşı çalışmalarını hızlandıran İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesinde bulunan Körüktepe ve Turnaoğlu mezarlığını temizleyerek daha sağlıklı hale getirdi. Atatürk Mahalle Muhtarı Özgür Sarıca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Alikahya mezarlıkları bayram sonrasına hazırladı

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