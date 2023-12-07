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Aliler nasıl yazılır? Aliler mi Ali’ler mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

06.12.2023 13:27 | Son Güncelleme:
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Dilimizi hem doğru hem de güzel kullanabilmemiz için yazım kurallarına itina etmemiz gerekir. Yazım kuralları içerisinde birçok farklı konu başlığı yer alır. Bu başlıklardan biri de özel isimlerin kullanımı ve bu isimlerin sonuna gelen eklerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığıdır. Ali ismi bu noktada bir özel ad olarak karşımıza çıkar ve bu ismin sonuna gelen “-ler” eki çoğunlukla hatalı kullanılır. Peki, Aliler nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Aliler kelimesi, dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün sonunda yer alan ekin ne eki olduğunu bilmek ve ona göre kullanmak oldukça önemlidir. Dil bilgisinde yapım eki, hâl eki, çoğul eki, ilgi eki, iyelik eki gibi birçok farklı özelliği ile öne çıkan ekler bulunmaktadır. Bu eklerin hangi durumlarda ayrı, hangi durumlarda bitişik bir şekilde yazılması gerektiğini iyi kavramak gerekir.

Aliler nasıl yazılır?

Aliler sözcüğünde geçen Ali, bir özel isim olarak bilinmektedir. Dünyada tek olan ve eşi, benzeri bulunmayan varlıkları temsil eden kavramlar, özel ad olarak tabir edilir. Ali sözcüğü bir özel ad olduğundan dil bilgisi kurallarına göre baş harfi her daim büyük yazılır. Aliler kelimesi için de aynı durum geçerlidir ve bu kelimenin de baş harfi her zaman büyük yazılmalıdır.

Bu sözcüğün sonunda yer alan “-ler” eki ise bir yapım eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada Aliler yazımı konusunda kafa karışıklığı yaşanabilir. Kelimelerin veya özel isimlerin sonuna gelen eklerin nasıl yazıldığı konusunda bizlere yol gösteren en güvenilir kaynak, internet ortamında online hizmet veren Türk Dil Kurumunun resmi web sitesidir.

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Aliler mi Ali’ler mi?

Türk Dil Kurumunun resmî sitesi aracılığıyla yazım kurallarının neler olduğunu öğrenmek ve kelimelerle özel isimlerin nasıl yazıldığı bilgisine ulaşmak mümkündür. Dilimizde yazımında sıklıkla hataya düşülen sözcüklerden biri Aliler kelimesidir. Bu sözcük çoğu yerde “Ali’ler” şeklinde sonuna gelen ek ayrı yazılarak kullanılmaktadır. Ali isminin sonuna eklenmiş olan “-ler” eki bir yapım eki olduğundan ayrı bir şekilde kullanılması doğru bir yazım şekli değildir.

Adların sonuna getirilip yeni adlar meydana getiren ekler, yapım eki olarak ifade edilir. Bu noktada Aliler TDK’ye göre her daim bitişik yani “Aliler” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Yani bu sözcüğün sonunda yer alan “-ler” eki bitişik yazılır ve kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu bilgiler eşliğinde 'Aliler'in doğru yazımı şu şekildedir:

  • Aliler (doğru kullanım)
  • Ali’ler (yanlış kullanım)
    Günün Önemli Manşetleri


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