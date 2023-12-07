Akılalmaz nasıl yazılır? Akılalmaz mı akıl almaz mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Akılalmaz sözcüğü gerek gündelik konuşmalarda gerekse yazılı metinlerde sıkça kullanılan sözcüklerden biridir. Yaygın olarak kullanılan bu kelimenin yazımında imla hatasına rastlanılmaktadır. Kelimelerin yazım şeklinde hata yapıldığında ortaya ciddi mana bozuklukları çıkmaktadır. Bu tür olumsuz durumların önüne geçmek için sözlük sitelerinden yararlanılması gerekmektedir. Bu noktada Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sitesi karşımıza çıkar.

Akılalmaz nasıl yazılır?

Dil bilgisi kurallarını okula başladığımız andan itibaren öğrenmeye başlarız. Bu kurallar sadece öğrencilik hayatında değil, günlük yaşantımızda da bizler için önemlidir. Özellikle yazılı iletişimlerde sözcükleri kullanırken doğru bir şekilde yazmak, karşı tarafa kendimizi doğru anlatmamız açısından büyük önem taşır. Bu yüzden akılalmaz yazımı konusunda ikilem yaşandığında sözlük sitelerinden yararlanılması önemlidir.

Bu noktada Türk Dil Kurumu tarafından oluşturulan ve sanal ortamda sözcük sorgulatma fırsatı tanıyan Türkçe sözlük sitelerinden yararlanılır. Ayrıca bu sözlük sitesinden akılalmaz kelimesinin ne anlama geldiğini de öğrenmek mümkündür. Buna göre akılalmaz sözcüğünün manası şu şekildedir:

(Sıfat) İnanılması çok güç olan; inanılmaz, şaşırtıcı.

Akılalmaz mı akıl almaz mı?

Akılalmaz kelimesi “akıl” ve “almaz” olmak üzere toplamda iki sözcükten meydana gelen bir kelimedir. İki kelimenin yan yana gelip yeni bir kavramı karşılaması durumu, dil bilgisinde birleşik sözcükler olarak ifade edilir. Akılalmaz kelimesi de bir birleşik sözcük olarak karşımıza çıkar. Bu sözcük birçok yerde “akıl almaz” şeklinde ayrı yazılarak kullanılır.

Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sitesinde bulunan bilgilere göre bu kelimenin ayrı olarak yazılması doğru değildir. Akılalmaz TDK’ye göre her zaman bitişik yani “akılalmaz” şeklinde kullanılması gereken bir sözcüktür. Bitişik kullanımı dışında kalan yazım stilleri bu noktada yanlış kabul edilir. Buna göre akılalmazın doğru yazımı şöyledir:

Akılalmaz (doğru kullanım)

Akıl almaz (yanlış kullanım)







