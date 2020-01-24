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Alina Boz: Çok küçüğüm onun için... (Alina Boz kaç yaşında?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

Oyuncu Alina Boz evlilik dedikodularına noktayı koydu. Sezen Aksu'nun oğlu ile sevgili olan Alina Boz evlilik düşünmediğini söyledi.

Alina Boz: Çok küçüğüm onun için... (Alina Boz kaç yaşında?)

Uzun zamandır Sezen Aksu’nun oğlu Mithatcan Özer ile aşk yaşayan oyuncu Alina Boz önceki gün bir alışveriş merkezinde alışveriş yaparken görüntülendi.

Gazetecilerle sohbet eden Boz, evlilik sorularına şu yanıtı verdi:

“Ben evlilik düşünecek bir yaşta değilim. Çok küçüğüm onun için, her şey güzel, ilişkimizde çok iyi gidiyor.”

ALİNA BOZ KAÇ YAŞINDA?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Elimi Bırakma’da Azra karakterini canlandıran Alina Boz'un yaşı merak konusu oldu. Alina Boz, 14 Haziran 1998’de Rusya’nın başkenti Moskova’da dünyaya geldi. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır.

Türkiye’ye dönüş kararı ile dans ve tiyatro eğitimi alan Alina Boz, küçük yaşına rağmen televizyon dünyasında boy göstermeye başladı. Alina Boz ilk olarak Cesur Hemşire isimli bir dizide rol alarak Canan karakterini canlandırdı.

2014 yılında başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya’nın yer aldığı Paramparça dizisinde Hazal karakterine hayat verdi. 2016 yılında ilk sinema filmi olan Kaçma Birader’de Zafer Algöz, Meek Baykal, Cihan Ercan, Nursel Köse, Necip Memilli gibi isimlerle birlikte oynadı.

Alina Boz Şimdilerde TRT 1’de yayınlanmakta olan Elimi Bırakma dizisnde Azra karakterine hayat vermektedir. Alina Boz, 1.73 metre boyunda, 50 kilo ve İkizler burcudur. (Sözcü)


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