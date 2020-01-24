Alina Boz: Çok küçüğüm onun için... (Alina Boz kaç yaşında?)

Uzun zamandır Sezen Aksu’nun oğlu Mithatcan Özer ile aşk yaşayan oyuncu Alina Boz önceki gün bir alışveriş merkezinde alışveriş yaparken görüntülendi.

Gazetecilerle sohbet eden Boz, evlilik sorularına şu yanıtı verdi:

“Ben evlilik düşünecek bir yaşta değilim. Çok küçüğüm onun için, her şey güzel, ilişkimizde çok iyi gidiyor.”

ALİNA BOZ KAÇ YAŞINDA?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Elimi Bırakma’da Azra karakterini canlandıran Alina Boz'un yaşı merak konusu oldu. Alina Boz, 14 Haziran 1998’de Rusya’nın başkenti Moskova’da dünyaya geldi. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır.

Türkiye’ye dönüş kararı ile dans ve tiyatro eğitimi alan Alina Boz, küçük yaşına rağmen televizyon dünyasında boy göstermeye başladı. Alina Boz ilk olarak Cesur Hemşire isimli bir dizide rol alarak Canan karakterini canlandırdı.