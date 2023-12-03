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Alina Boz ile evlenen Umut Evirgen’in nikah şahidi olan Özge Özpirinçci düğün tarzıyla dikkat çekti! Sütyensiz haline yorum yağdı

03.12.2023 09:00 | Son Güncelleme:
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Ünlüler dünyasında pek çok güzel oyuncuyla yaşadığı aşkla adından söz ettiren Umut Evirgen ve Alina Boz evlendi. Umut Evirgen’in nikah şahidi olan Özge Özpirinçci düğün tarzıyla dikkat çekti.

Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinin düğünleri gündemde. Çiftin nikah şahitleri olan Özge Özpirinçci, pek çok ünlü isimle birlikte olan yakın dostu Evirgen için "Bir devir kapandı" demesiyle gündem olmuştu.

Umut Evirgen’in nikah şahidi de olan Özge Özpirinçci iddialı tarzıyla adından söz ettirdi.

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Nikah öncesi olay poz! "Donla da durmazsın ya" Nikah öncesi olay poz! "Donla da durmazsın ya"

Halas Gemisi'ndeki tören ve sonrasında gerçekleşen eğlenceye ünlüler akın etti. Çiftin yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen törende Umut Evirgen'in şahidi Özge Özpirinçci mavi vücudunu saran bir elbise tercih etti.

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ŞIKLIĞIYLA DÜĞÜNE DAMGA VURDU

Elbisesiyle verdiği pozları paylaşan güzel oyuncunun sütyensiz tarzı çok beğenildi. Kimi oyuncuya "Yakıyorsun" derken kimi de "Sütyen eksik kalmış" dedi.

Takılarının ve elbisesinin reklamını da yapan Özge Özpirinçci'ye gelen "Sütyen reklamı vermedikleri için mi sütyen tercih etmediniz?" yorumu da gündem oldu.

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