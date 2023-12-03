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Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi! Düğün öncesi iç çamaşırlı poz paylaşınca...

03.12.2023 07:14 | Son Güncelleme:
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Alina Boz ve sevgilisi Umut Evirgen 5 aylık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Umut Evirgen düğüne hazırlanırken iç çamaşırlı pozunu paylaşınca sosyal medyanın diline düştü. Evirgen'i görenler "Donla da poz vermezsin ama ya" yorumlarında bulundu.

Umut Evirgen ve Alina Boz, 5 aylık birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Çift, Emirgan'da demirli olan Halas 71 isimli teknede görkemli bir düğün yaptı.
Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu.

Ünlü oyuncu Alina Boz ve sevgilisi Umut Evirgen'in düğünündeki her detay ise sosyal medyada konuşuldu. Düğün öncesinde ise hem kız tarafından hem de erkek tarafından hazırlık anlarını sosyal medyada paylaşılırken Umut Evirgen'den olay bir poz geldi.

Ekran Alıntısı

Umut Evirgen'in düğün öncesi hallerini paylaşan yakın arkadaşı Burak Yamantürk damadının iç çamaşırlı hallerini de paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medyanın diline düşen bu poza "Ya donla da fotoğraf atmazsın", "Bu adam neden donla duruyor" yorumları geldi.

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Umut Evirgen Oyuncu evlilik sevgilisi
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