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  4. Alina Boz ve Umut Evirgen aşkında flaş gelişme! O iddia ortalığı karıştırdı "Bu ne hız"

Alina Boz ve Umut Evirgen aşkında flaş gelişme! O iddia ortalığı karıştırdı "Bu ne hız"

09.09.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile olan 6 yıllık birlikteliğini sonlandıran Alina Boz, iki aydır işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. Özer ile olan ilişkisini evlilik yüzünden bitirdiği iddia edilen Alina Boz'un yeni ilişkisi için de flaş bir iddia ortaya atıldı.

Alina Boz ve Umut Evirgen aşkı dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Evirgen ile yeni bir aşka yelken açan Alina Boz'un evlilik adımları attığı iddiası ortalığı karıştırdı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Alina Boz ve Umut Evirgen evlilik hazırlıklarına başladı.

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İki aydır birlikte olan çiftin kasım ayında dünya evine girecekleri ve bunun için hazırlıklara başladığı belirtildi.

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İlişkilerini kameralar karşısında yaşamaktan çekinmeyen çiftten konuya dair henüz net bir açıklama gelmedi.

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Alina Boz 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında kırsal bir kasabada doğdu.

Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı.

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Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi, Türkçe öğrendi ve ilkokulu burada okudu. Lisede kabin hizmetleri bölümü okuyan Boz, ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

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