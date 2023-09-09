Alınan 1 puan sonrası Stefan Kuntz'tan açıklama!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçından alınan 1 puan sonrasında konuştu. İşte Kuntz'un açıklamaları...

"BAZI OYUNCULARIMIZ UMDUĞUMUZ OYUNU SAHAYA YANSITAMADI"

"İlk devre aslında oyuna sergilemek istediğimiz düşüncemizi yansıtamadık. Ermenistan'ı baskı altına aldık, 5-6 pozisyon bulduk ama golü bulamadık. Muhtemelen devredeki 15 dakikanın ardından özgüvenlerinde bir düşüş oldu. Bir pozisyon hatası ve ardından 2 oyuncunun ıska geçmesi rakibin golü bulmasına neden oldu. Ona rağmen hem takım direnmeye çalıştı. Oyuncuları değiştirdikten sonra baskı altına almaya çalıştık Ermenistan'ı. 8 veya 9. pozisyonda golü bulabildik. Takım son ana kadar maçı bırakmadı. Negatif görebileceğimiz konu, eksiklerimiz bugün sahaya yansıdı. Bazı oyuncularımız umduğumuz oyunu sahaya yansıtamadı."

"DAHA HIZLI OLABİLİRDİK"

İlk devrede biraz daha hızlı oynayabilirdik. Zaman zaman bir adım daha hızlı olmalıydık ama buna rağmen 5-6 pozisyona girebildik. Böyle maçlarda bazen o golü atabilecek forvetin de eksik olduğunu görüyorsunuz.

