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Alınan 1 puan sonrası Stefan Kuntz'tan açıklama!

09.09.2023 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Alınan 1 puan sonrası Stefan Kuntz'tan açıklama!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçından alınan 1 puan sonrasında konuştu. İşte Kuntz'un açıklamaları...

"BAZI OYUNCULARIMIZ UMDUĞUMUZ OYUNU SAHAYA YANSITAMADI"

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"İlk devre aslında oyuna sergilemek istediğimiz düşüncemizi yansıtamadık. Ermenistan'ı baskı altına aldık, 5-6 pozisyon bulduk ama golü bulamadık. Muhtemelen devredeki 15 dakikanın ardından özgüvenlerinde bir düşüş oldu. Bir pozisyon hatası ve ardından 2 oyuncunun ıska geçmesi rakibin golü bulmasına neden oldu. Ona rağmen hem takım direnmeye çalıştı. Oyuncuları değiştirdikten sonra baskı altına almaya çalıştık Ermenistan'ı. 8 veya 9. pozisyonda golü bulabildik. Takım son ana kadar maçı bırakmadı. Negatif görebileceğimiz konu, eksiklerimiz bugün sahaya yansıdı. Bazı oyuncularımız umduğumuz oyunu sahaya yansıtamadı."

"DAHA HIZLI OLABİLİRDİK"

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İlk devrede biraz daha hızlı oynayabilirdik. Zaman zaman bir adım daha hızlı olmalıydık ama buna rağmen 5-6 pozisyona girebildik. Böyle maçlarda bazen o golü atabilecek forvetin de eksik olduğunu görüyorsunuz.

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