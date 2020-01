Alinur Aktaş: "Yerli otomobil Bursa ve Balıkesir için büyük kazanım"

Türkiye’nin en büyük transformatör imalatçısı durumundaki Balıkesir Elektro Mekanik Sanayi Tesisleri (BEST), Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa’dan gelen sanayici ve iş adamlarını ağırladı. Balıkesir’deki yatırım olanaklarının görüşüldüğü ziyarette Balıkesir ve Bursa arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların atılacağı dile getirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da eşlik ettiği ziyarette Bursalı iş adamları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı BEST Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sırrı Yırcalı karşıladı. BEST hakkında ziyaretçileri bilgilendiren Ahmet Sırrı Yırcalı transformatör imalatında Türkiye’nin en büyük kuruluşu olduklarını ifade etti.

Yırcalı: “Türkiye’nin en büyük yerli ve milli transformatör üreticisiyiz”

Ziyarette ilk olarak BEST Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sırrı Yırcalı fabrika hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yırcalı, “BEST 1966 yılında Balıkesir’de 9-10 kişinin ön ayak olmasıyla Almanya’da çalışıp Balıkesir’e dönmüş olan gurbetçi hemşehrilerimizin imkanlarını bir araya getirerek kurdukları bir şirket. Küçük dağıtım transformatörlerinden Türkiye’de yapılan en büyük transformatörlerin üretimine kadar devam eden bir süreç başlıyor. 1972 yılında Avusturya’daki bir firmanın lisansıyla transformatör üretimine başlandı. 1980’li yıllarda artık güç transformatörleri dediğimiz 50 MWA transformatörleri, 90’lı yıllarda yüksek yüksek gerilim 380 kilovolt güçte transformatörlerin üretimini, daha sonra 2000’li yıllarda özel tip transformatörler üretimine geçtik. BEST, Türkiye’nin en büyük yerli ve milli transformatör üreticisi. İçinde bulunduğumuz tesise de 2009 yılında geçtik. Burası da yapıldığı zaman dünyadaki ilk sıfırdan 30 bin MWA kapasite üretilecek şekilde kurulmuş transformatör fabrikasıydı” diye konuştu.