Alişan-Buse Varol düğününde dolar şov!

Türkücü Alişan ile oyuncu Buse Varol Maçka'daki Swissotel'de yapılan 900 kişilik düğünle evlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kenan Tekdağ, iş adamı Murat Sancak ve Anar Mamadov, damadın nikah şahitleriydi. Gelinin şahitleri ise arkadaşları Müge Öztürk, Sevil Şeker Sözen, Nurhayat Çoban’dı.
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İZZET YILDIZHAN ŞOV YAPTI
Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı düğünde Alişan'ın yakın arkadaşlarından İzzet Yıldızhan'ın dolar şovu ise görülmeye değerdi.
Alişan ve Buse Varol çiftinin başından deste deste dolar saçan İzzet Yıldızhan, düğünün öne çıkan isimlerinden oldu.
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