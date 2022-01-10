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Alişan canlı yayında açıkladı: Buse öpüşseydi karım olamazdı

10.01.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan ve Buse Varol'un ayrılacağına dair iddialar sık sık gündem olurken ikili bu iddiaları sıklıkla yalanlıyor. Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanarak açıklama yapan Alişan karısı Buse Varol ile ilgili yaptığı açıklamayla şaşırttı.

2018 yılında evlenen Alişan ve Buse Varol'un son dönemde sık sık ayrılacağına dair dedikodular gündeme geliyor. Varol, bir takipçisinin, "Neden sürekli hakkınızda ayrılık haberleri çıkıyor?" sorusuna "Çünkü öyle olsun istiyorlar..." yanıtını vermişti. Alişan da bu açıklamadan sonra Söylemezsem Olmaz'a bağlandı.

Eşiyle arasının çok iyi olduğunu söyleyen Alişan Söylemezsem Olmaz yorumcularının sorusunu yanıtladı. Arto'nun "Karını boynuzluyormuşsun" sözleri karşısında ne diyeceğini bilemeyen Alişan evliliğinde evlilik sözleşmesi olmadığını söyledi.

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ÖPÜŞME YANITI

Alişan henüz üçüncü bir çocuk düşünmediğini ama Buse Varol'un istediğini sözlerine ekledi. Alişan ayrıca Arto'nun "Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?" sorusuna bomba bir yanıt verdi. Alişan bu soruya "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
peki bugüne kadar senin öpüşüp evlenmediğin kadınlar ne olacak?? cahiliye devrinin en güzide temsilcilerinden olan alişanı tebrik ediyoruz, bu arada busenin öpüşmediğine kendini inandırmanda extra bir şey :) buse varolun daha önce öpüşüp öpüşmediği kendisini ilgilendirir ve buradan yola çıkarak kimsede tek laf edemez, ama kocasının cahilliğine ve eğitimsizliğine diyecek bir şey bulabilir mi??? sırf parasına kanıp evlenip çocuk yapan ve sonradan ben bu adamdan nasıl çocuk yaptım sorusunu kendisine soracak olana buse hanıma şimdiden geçmiş olsun
tabiki öyle oyuncuda olsa filmde karımın başkasıyla öpüşmesi ne asla müsade etmem para herşey değil
bu tipler artık bir kesimin midesini bulandırıyor..gecenlerde gazetecilerle mezarlıkta ağlayarak fotograf cektirenler şimdi göbek atıyorlar. bu insanları artık kim izlıyor kım takıp edıyor halen daha çok şaşırıyorum

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