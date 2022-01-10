Alişan’ın eşi Buse Varol'un sözleri sonrası bomba iddia! İsmail Demirci Hande Soral'ı aldattı mı?

Söylemezsem Olmaz programı haftaya bomba iddialarla başladı. Alişan’ın eşi Buse Varol'un bir otelde yemek yerken, ünlü bir oyuncunun hamile eşini aldattığını iddia etmesinin üzerinden Bircan Bali ve Arto bu oyuncuyu araştırmaya başladı.

Bircan Bali ve Arto o ismi öğrendiklerini söyledi. İddialara göre hamile eşini aldatan isim İsmail Demirci imiş. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Hande Soral'ın aldatıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bircan Bali açıklamasında "Seçenekler o kadar az ki akla bir Hande geliyor" dedi.

Arto ise "Bu bir beyin fırtınası" yorumu yaptı.

Bu iddiaların paylaşıldığı Söylemezsem Olmaz Instagram sayfasına ise yorum yağdı. Çoğu takipçi bu iddiaya inanmazken "Kadın hamile böyle şeyler çıkarıp üzmeyin" yorumlarında bulundu.

Bebeklerinin cinsiyetini öğrenen ikilinin mutluluğu kameralara yansımıştı. Çift erkek bebek bekliyor.

