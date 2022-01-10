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Alişan’ın eşi Buse Varol'un sözleri sonrası bomba iddia! İsmail Demirci Hande Soral'ı aldattı mı?

10.01.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan’ın eşi Buse Varol'un ünlü bir oyuncunun hamile eşini aldattığına dair iddiaları sonrası Söylemezsem Olmaz yorumcularından bu konuda açıklamalar geldi. Bircan Bali ve Arto'nun iddiasına göre İsmail Demirci hamile olan eşi Hande Soral'ı aldattı.

Söylemezsem Olmaz programı haftaya bomba iddialarla başladı. Alişan’ın eşi Buse Varol'un bir otelde yemek yerken, ünlü bir oyuncunun hamile eşini aldattığını iddia etmesinin üzerinden Bircan Bali ve Arto bu oyuncuyu araştırmaya başladı.

Bircan Bali ve Arto o ismi öğrendiklerini söyledi. İddialara göre hamile eşini aldatan isim İsmail Demirci imiş. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Hande Soral'ın aldatıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bircan Bali açıklamasında "Seçenekler o kadar az ki akla bir Hande geliyor" dedi.

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Arto ise "Bu bir beyin fırtınası" yorumu yaptı.

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Bu iddiaların paylaşıldığı Söylemezsem Olmaz Instagram sayfasına ise yorum yağdı. Çoğu takipçi bu iddiaya inanmazken "Kadın hamile böyle şeyler çıkarıp üzmeyin" yorumlarında bulundu.

Bebeklerinin cinsiyetini öğrenen ikilinin mutluluğu kameralara yansımıştı. Çift erkek bebek bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Buse Varol Hande Soral
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ali şan bitti eşi başladı dedıkoduya
Dedikodu ve Fitne yuvası bu programlar neden yasaklanmaz zaten cemiyet hayatı denilen zenginlerin hayatları böyle rutin işler zaten kimin karısı kimin evinde arabasında kimin kocası ne naneler yiyorr belli değilse çoğu Müslüman değile müslüman olanlarda kağıt üstünde Din ve Ahlak yozlaşması son hız devam ederken bizim Adalet ve Kalkınma hükümeti de Halkı haraca bağlayıp kendi ve yandaşlarının ceplerini doldurmanın peşinde ama unutulan şu ki Allah var Ahiret var kul hakkı var hesap günü tüm yalvarışlar pişmanlıklar nafile olucak
İlla gördüğünüzü yayın.Kadın olacaksınız karşı cinsinize yaptığınız bu eziyettir.Birde deBuse Hanım sadece ailesiyle ilgili hanım hanımcık biri imajını verip bu olaylara neden dahil olmuşki çok ayıpppp

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