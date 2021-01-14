Alişan'dan Can Dündar'a: 'Hain! Sonuna kadar devletimin yanında olacağım'

Alişan Can Dündar'ın kendisiyle ilgili sözlerine ateş püskürdü.

Can Dündar Alişan'ın aşı olmasına tepki göstermişti. Dündar "Aşıyı benimsetebilmek için Alişan gibi bir modele sığınıyorlar. Zavallı Alişan, Zeytin Dalı Harekâtına mı yetişsin, Covid aşı kampanyasına mı? Yazık değil mi?" demişti.

Alişan Can Dündar'ın bu sözlerini duyunca kendini tutamadı ve tepki gösterdi. Alişan bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

"Zavallı Can Dündar... Almanya’ya kaçıp, vatanına ihanet edip, ülken aleyhine propagandalara mı yetişeceksin, yoksa Fetö'nün sözcülüğüne mi? Ben 10 bin gönüllü Faz 3 çalışmasına katılanlardan birisiyim ama sen aşı üzerinden bile ülkene karşı propoganda yapacak kadar HAİNsin.. HAİN...

Ben askerimiz cephedeyken askerimizin yanında oldum. Bundan da her zaman gurur duyacağım. Ve sonuna kadar devletimin yanında olacağım... Ama sen her zaman Hain olarak kalacaksın!!! HAİN."

