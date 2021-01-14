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Alişan'dan Can Dündar'a: 'Hain! Sonuna kadar devletimin yanında olacağım'

14.01.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Alişan'dan Can Dündar'a: 'Hain! Sonuna kadar devletimin yanında olacağım'

Can Dündar'ın hedefindeki Alişan çileden çıktı. Alişan kendisiyle ilgili paylaşım yapan Can Dündar'a "Hain" diyerek tepki gösterdi.

Alişan Can Dündar'ın kendisiyle ilgili sözlerine ateş püskürdü.

Can Dündar Alişan'ın aşı olmasına tepki göstermişti. Dündar "Aşıyı benimsetebilmek için Alişan gibi bir modele sığınıyorlar. Zavallı Alişan, Zeytin Dalı Harekâtına mı yetişsin, Covid aşı kampanyasına mı? Yazık değil mi?" demişti.

Alişan Can Dündar'ın bu sözlerini duyunca kendini tutamadı ve tepki gösterdi. Alişan bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Zavallı Can Dündar... Almanya’ya kaçıp, vatanına ihanet edip, ülken aleyhine propagandalara mı yetişeceksin, yoksa Fetö'nün sözcülüğüne mi? Ben 10 bin gönüllü Faz 3 çalışmasına katılanlardan birisiyim ama sen aşı üzerinden bile ülkene karşı propoganda yapacak kadar HAİNsin.. HAİN...

Ben askerimiz cephedeyken askerimizin yanında oldum. Bundan da her zaman gurur duyacağım. Ve sonuna kadar devletimin yanında olacağım... Ama sen her zaman Hain olarak kalacaksın!!! HAİN."

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Hainin önde gideni ne hikmetse bu haine chp liler sahip çıkıyor hoş hain olan herkese sahip çıkıyorlar bi Atatürk zamanında düzgün dü bu parti ondan sonrası da mechul zaten
Bravo Alişan seninleyiz
Evet bende diyorum hain ... Mikser (karıştırı ) jonyyy ...hain ...

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