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Alişan'dan Fenerbahçe tepkisi: Rezilsiniz REZİL

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 10.12.2018 12:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 yenildi. Bunun ardından fanatikliği ile bilinen şarkıcı Alişan sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

Alişan'dan Fenerbahçe tepkisi: Rezilsiniz REZİL

Spor Toto Süper Lig'de pazar gününün son maçında kötü günler geçiren Fenerbahçe deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Sarı Lacivertli ekip için kabus olan sezon bu maçta da devam etti. Fenerbahçe sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ligde Akhisarspor ile Erzurumspor'un gerisine düşerek 16. sırada yer aldı.

Mücadelenin sona ermesinin ardından Fenerbahçe fanatikliği ile bilinen şarkıcı Alişan sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

İşte Alişan'ın o çok konuşulan tweeti:

“Bayrakları çıkarın. Eski özünüze dönmeye hazır olun. Mutlu olmaya, gurur duymaya, övünmeye hazır olun." Bu sözler seçim kazandıktan sonra Sn. Ali Koç’un konuşmasından... 15 maç, 14 puan... Teşekkür ederiz. Bize bu gururu, yaşattığınız için teşekkür ederiz! Rezilsiniz REZİL!"

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Fenerbahçe

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