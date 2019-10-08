Alişan'dan Trump'a tepki: 3 öğün kuru ekmekle...

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, Suriye ile ilgili son kararının ardından Türkiye'ye yönelik açıklamalarıyla tepki topladı. Trump, yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisini hedef alabileceği mesajını verdi.

Trump'un bu küstah açıklamasından sonra Alişan'dan tepki geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Alişan açıklamasında "Türk milleti ordusunun yanında. Bu ordu üç öğün kuru ekmekle beslenip Çanakkale'de, Sakarya'da destan yazdı Tırrrummpp... Ekonomi diye bir şey yoktu daha... Bizi dolarınla korkutamazsın" dedi.

Alişan'ın bu paylaşımına bir kısım takipçi beğenirken bir kısım ise sen "siyasete bulaşma" yorumunda bulundu.



