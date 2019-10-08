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Alişan'dan Trump'a tepki: 3 öğün kuru ekmekle...

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.10.2019 10:26 | Son Güncelleme

Alişan, Trump’in açıklamalarından sonra sosyal medyadan gündeme dair yorumlarıyla olay oldu. Alişan açıklamasında ‘Bizi dolarınla korkutamazsın. Sonuna kadar devletimizin yanındayız’ dedi.

Alişan'dan Trump'a tepki: 3 öğün kuru ekmekle...

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, Suriye ile ilgili son kararının ardından Türkiye'ye yönelik açıklamalarıyla tepki topladı. Trump, yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisini hedef alabileceği mesajını verdi.

Trump'un bu küstah açıklamasından sonra Alişan'dan tepki geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Alişan açıklamasında "Türk milleti ordusunun yanında. Bu ordu üç öğün kuru ekmekle beslenip Çanakkale'de, Sakarya'da destan yazdı Tırrrummpp... Ekonomi diye bir şey yoktu daha... Bizi dolarınla korkutamazsın" dedi.

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Alişan'ın bu paylaşımına bir kısım takipçi beğenirken bir kısım ise sen "siyasete bulaşma" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Alişan trump abd başkanı donald trump

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
işte şimdi yandı amerika... uyuyan devi Alişanı uyandirmayacaktınız.....alişan bu borumu...
ONDAN MI ASKERLİK YAPMADIN .ORTALIK KARIŞIRSA HEMEN LONDRAYA TÜYERSİN KURNAZ AMCA. VER GAZI ORTAYA .
yalaka zaten çogu insanım kuru ekmekle karnını doyuruyor
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