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  4. Alişan'ın eşi Buse Varol eski fotoğraflarını paylaştı! Fazla kilolarıyla dikkat çekti

Alişan'ın eşi Buse Varol eski fotoğraflarını paylaştı! Fazla kilolarıyla dikkat çekti

03.04.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve sunucu Alişan ile 2018 yılında dünya evine giren Buse Varol, sosyal medya hesabından eski fotoğraflarını paylaştı. Şimdilerde oldukça fit bir görünüme sahip olan Buse Varol'un fazla kiloları dikkat çekti.

Alişan'ın eşi Buse Varol eski fotoğraflarını paylaştı! Fazla kilolarıyla dikkat çekti

Son zamanlarda özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Buse Varol, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından eski fotoğraflarını paylaştı. Hamilelik süresinde 34 kilo alan Varol'un kiloları dikkat çekti.

BUSE VAROL ESKİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Evlilik hayatıyla sık sık gündeme gelen Buse Varol'un Eliz Tektaş ve Burak Tektaş adında iki çocuğu bulunuyor.

Alişan'ın eşi Buse Varol eski fotoğraflarını paylaştı! Fazla kilolarıyla dikkat çekti

Şimdilerde fit görünümüyle beğenileri toplayan Buse Varol, hamilelik sürecinde 34 kilo almıştı.
Alişan'ın eşi Buse Varol eski fotoğraflarını paylaştı! Fazla kilolarıyla dikkat çekti

Instagram hesabından eski fotoğraflarını paylaşan Buse Varol'un o pozları dikkat çekti.

Alişan'ın eşi Buse Varol eski fotoğraflarını paylaştı! Fazla kilolarıyla dikkat çekti

Buse Varol, doğum sonrası fazla kilolarından bir çırpıda kurtularak herkesi şaşırtmıştı.

Alişan'ın eşi Buse Varol eski fotoğraflarını paylaştı! Fazla kilolarıyla dikkat çekti

32 yaşındaki Buse Varol Rüya, Kış Güneşi, Dağ 2 gibi projelerde oyuncu olarak rol aldı.

Alişan'ın eşi Buse Varol eski fotoğraflarını paylaştı! Fazla kilolarıyla dikkat çekti

Alişan'ın eşi Buse Varol eski fotoğraflarını paylaştı! Fazla kilolarıyla dikkat çekti

Alişan'ın eşi Buse Varol eski fotoğraflarını paylaştı! Fazla kilolarıyla dikkat çekti

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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