Alişan'ın eşi Buse Varol eski fotoğraflarını paylaştı! Fazla kilolarıyla dikkat çekti

Son zamanlarda özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Buse Varol, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından eski fotoğraflarını paylaştı. Hamilelik süresinde 34 kilo alan Varol'un kiloları dikkat çekti.
Evlilik hayatıyla sık sık gündeme gelen Buse Varol'un Eliz Tektaş ve Burak Tektaş adında iki çocuğu bulunuyor.
Şimdilerde fit görünümüyle beğenileri toplayan Buse Varol, hamilelik sürecinde 34 kilo almıştı.
Instagram hesabından eski fotoğraflarını paylaşan Buse Varol'un o pozları dikkat çekti.
Buse Varol, doğum sonrası fazla kilolarından bir çırpıda kurtularak herkesi şaşırtmıştı.
32 yaşındaki Buse Varol Rüya, Kış Güneşi, Dağ 2 gibi projelerde oyuncu olarak rol aldı.
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