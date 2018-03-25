MAGAZİN

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2018 22:43 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz günlerde evlenme teklif ettiği Buse Varol ile nişanlandı. Aile arasında yapılan törende, kız istemenin ardından çiftin nişan yüzükleri takıldı. Oyuncu sevgilisi Buse Varol'u ailesinden isteyen Alişan, tuzlu kahve de içti.

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

4 aydır birlikte olan Alişan ile Buse Varol evlilik yolunda ilk adımı attı. Alişan, oyuncu sevgilisi Buse Varol'u ailesinden istedi. Buse Varol Alişan'a tuzlu kahve de içirdi. Çift kız isteme merasiminden sonra nişan yüzüklerini taktı.

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Alişan'ı bu mutlu gününde yakın arkadaşları Ece Erken ve Çağla Şıkel de yanlız bırakmadı.

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Nişandan ilk fotoğrafları Ece Erken ve Çağla Şıkel sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Çift 6 Mayıs'da yapılacak düğünle dünya evine girecek.

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BUSE VAROL KİMDİR

Buse Varol, 1990 yılında Manisa'da doğdu. Lisansını Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünde tamamladıktan sonra 2 yıl özel bir eğitim kurumu olan dershanede stajyer öğretmenlik yaptı. 2012 Miss Turkey güzellik yarışmasıysa dönüm noktası oldu. Uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçiş yapan Buse Varol, Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders aldıç Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterine hayat veren Buse Varol, ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırdı.

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