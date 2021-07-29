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Alkoçlar'dan NFT projelerinde bilimsel ve teknik alanlarda "potansiyel" vurgusu

29.07.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar: - "Teknik NFT diyebileceğimiz yeni bir konseptle özellikle ilaç ve savunma projelerinin patentleri, enerji projeleri ve daha bunun gibi birçok birbirinden yüksek potansiyelli fikri değer kendi kendini fonlayabilen dijital menkullere dönüşebilir"

İSTANBUL(AA) - TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar, NFT’lerin son dönemlerde özellikle sanat piyasasında büyük ilgi gördüğünü söyleyerek, NFT uygulamalarının asıl potansiyel barındırdığı alanın bilimsel çalışmalar ve mühendislik projeleri olduğunu kaydetti.

TBY Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alkoçlar, "Dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birim türü olan NFT’ler son zamanlarda özellikle sanat piyasasında büyük rağbet görmekte. Sanat eserleri, fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilen NFT’ler, taklit edilemez blok zincir yapıları ve dijital teyit edilebilirlikleri mutlak yapılarından özellikle sanat piyasasının ticari geleneklerini kökünden değiştirebilecek özelliklere sahip." ifadelerini kullandı.

Ülkemizde çok sayıda patentlenebilir ilaç, mühendislik projeleri ve teknik tasarımlar olduğunu vurgulayan Alkoçlar, şöyle devam etti:

"Hükümetimizin çıkarmış olduğu 6750 No’lu Taşınır Rehin Kanunu sayesinde daha önce banka teminatı olarak kabul görmeyen çoğu menkul değerin (ham stoklar, patentler, marka tescilleri gibi bilumum fikri haklar, zirai ürün stokları, tarım makineleri) öncelikli teminat olarak kabul görmesinin önü açıldı ve çok sayıda eşzamanlı örnek oluştu. Teknik NFT diyebileceğimiz yeni bir konseptle özellikle ilaç ve savunma projelerinin patentleri, enerji projeleri ve daha bunun gibi birçok birbirinden yüksek potansiyelli fikri değer kendi kendini fonlayabilen dijital menkullere dönüşebilir. Böylece birbirinden değerli beyinlerimiz, mucitlerimiz yatırımcı ya da kredi arayışına girme gereği duymadan, üçüncü gerçek ya da tüzel kişilere borçlanmadan projelerini kendileri finanse edebilirler.”

Özellikle sanat konseptli NFT borsalarının sayısının ve bu borsaların hacimlerinin seri şekilde arttığına dikkati çeken Alkoçlar, ”Ülkemizin beyin potansiyeli ve gençlerimizin blokzincir kültürüne aşinalığı teknik NFT projelerine çok hızlı adapte olmamızı sağlayacaktır. Ülkemizde halihazırda var olan çok sayıda yerli patentli buluş ve tescillenebilir mühendislik projeleri Teknik NFT alanında öncülük eden ülkelerin başında gelmemizi sağlayabilir. Yine aynı potansiyel sayesinde Türkiye’nin ekonomisine ciddi ve emsalsiz borç yükü oluşturmayan finansman sağlanması mümkün olabilir.” açıklamalarında bulundu.

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