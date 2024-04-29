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Alkollü araç kullanırken kaza yaptı, gülerek hastaneye gitti

İHA İHA
29.04.2024 08:25
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Aksaray’da alkollü olarak kullandığı araçla karşı yönden gelen araca çarparak maddi hasarlı kaza yapan sürücü, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere götürülmek istendiği hastaneyi duyunca önce şaşırdı, sonra gülerek gitti.

Alkollü araç kullanırken kaza yaptı, gülerek hastaneye gitti

Kaza Fatih Mahallesi Yeşil Cami önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 AEG 157 plakalı otomobilin direksiyonuna geçen C.Ö. (48) karşı yönden gelen Ö.F.A. (20) yönetimindeki Seat marka otomobilin şeridine geçerek çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüleri alkol kontrolünden geçirdi. Yapılan alkol muayenesinde C.Ö. isimli sürücünün 3.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekiplerince adli işlemler başlatıldı. Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyeti de aday sürücü olması nedeniyle daimi olarak tamamen iptal edildi. İşlemlerin ardından adli işlemler gereği sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülmek istenen alkollü sürücü, hastaneyi duyunca önce şaşırdı sonra gülerek hastaneye gitti.

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