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Alkollü kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı

27.04.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de alkollü kadın gece saatlerinde eline aldığı pompalı tüfekle rastgele çevreye ve havaya ateş açtı.

Olay, gece saatlerinde Kuyumcuzade Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T.A. isimli kadın, alkol içtikten sonra evinde bulunan pompalı tüfekle 15 Temmuz Şehitler Parkı karşısındaki bir oto kiralama firmasının önüne gelerek, ateş etmeye başladı.

ş yerine 3 el ateş eden ve daha sonra havaya da ateş açan kadını gören vatandaşlar durumu112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu esnada kadın pompalı tüfekle havaya ateş açmaya devam ederken, çevredeki iş yerlerine "Polisi çağırın" diyerek bağırdı. Bölgeye ulaşan polislere "Gelmeyin" diyerek tepki gösteren G.T.A, geniş güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı. Cadde gece saatlerinde çift taraflı trafiğe kapatılarak, inceleme yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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