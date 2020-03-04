YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 04.03.2020 23:21 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu belirtilen sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarptı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu belirtilen sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarptı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 22.00 sıralarında Davutlar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. yönetimindeki 09 ACP 505 plakalı otomobil Nazilli Sitesi Kavşağında kırmızı ışıkta beklerken, M.Ö. yönetimindeki 09 JE 726 plakalı otomobil arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen otomobil yol kenarına savruldu. Kaza yerine çok sayıda 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Z.T., V.Y., C.Y. ve M.E.T. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Arkadan çarpan otomobil şoförünün 2.80 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:27
Öğle
13:25
İkindi
16:39
Akşam
19:13
Yatsı
20:28

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Berk Eczanesi
Merkez
Er Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Hürriyet Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.