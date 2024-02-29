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Alkollü sürücü, görevini yapan polise, "Seninle işim yok benim, kralı, hakimi, savcısı gelsin" dedi

İHA İHA
29.02.2024 14:55
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Edirne’de alkollü olarak tır sürücülüğü yaptığı iddia edilen şoför dakikalarca konuşup kendini savunarak haklı göstermeye çalıştı.

Alkollü sürücü, "Seninle işim yok benim, kralı, hakimi, savcısı gelsin” dedi.

Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda alkollü olarak tır sürücülüğü yapıldığı ihbarını alan trafik polisleri harekete geçerek tır şoförünü tespit etti. 34 FHR 503 plakalı tır sürücüsü Kenan Okur’a yapılan alkolmetre testinde 0.78 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha sonra alkollü olan tır sürücüsü Okur, yaşanan duruma olaya tepki göstererek dakikalarca konuşup kendini savunmaya başladı. Polis ekiplerinin de sabrını zorlayan sürücü Okur, görevini yapan polislere de büyük zorluk çıkardı. Daha sonra ehliyetine el konulduğunu ve aracın trafikten men edildiğini öğrenen Okur, görevini yapan polise, "Seninle işim yok benim, kralı, hakimi, savcısı gelsin" ifadelerini kullandı.

"BEN ALKOLLÜ DEĞİLİM, NORMAL BİR BİRA İÇTİM”

Dakikalarca konuşarak polislerin sabrını sınayan alkollü sürücü Kenan Okur, “Bunu yapamazlar, burada ben parktayım tamam mı? Böyle basit bir olay değil bu. Ben buradayım anladın mı? Benim ekmeğimi kesecek kimseyi tanımam. Kralı götüremez. Ben burada alkol de alırım. Seninle işim yok kapat, hakimi, savcısı gelsin. Direksiyon başında oturuyorum, oturmaya benim hakkım yok mu? Ben sınır kapısındayım, bekliyorum geldi trafik polisi, hliyet kontrol tamam, sıkıntı yok. Ben alkollü değilim, normal bir bira içtim. Ne yapmak istiyorlarsa onu yapsınlar hayırdır yani. Kardeşim benim hakkım değil mi yemek içmek. ‘Yürürken’ mi yakalamış beni Türk polisi. Deki bana ehliyetini ver. Beni araç sürerken alkollü olarak yakalayacak. Ben sınır kapısında bekliyorum. Aracımı kimse alamayacak, gücü yetmez. O zaman park yapılacak sınır kapısında ve bizi parka koyacaklar” dedi.
Daha sonra alkollü sürücü, görüntü alan muhabirin kamerasını polislere ve tırlara çevirerek oradan da görüntü almasını istedi.

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