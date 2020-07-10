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Alkollü sürücü kazaya neden oldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.07.2020 18:52 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen sürücü kazaya neden oldu.

Adıyaman’da, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen sürücü kazaya neden oldu. Kaza sonrası trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden kent merkezi istikametine gitmekte olan Abuzer E., idaresindeki 34 TS 6195 plakalı Toyata marka otomobil, Karaali Köprüsü yakınlarında yol kenarında bulunan bariyerlere çarptıktan sonra önünde seyir halinde olan Kemal A., idaresindeki 06 EB 310 plakalı Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Otomobilin arkadan çarpması ile Kemal A., idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak önce refüjde bulunan elektrik trafosunu devirerek karşı şeride geçti. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 34 TS 6195 plakalı otomobil sürücüsü olan Abuzer E’nin 1.95 95 promil alkollü olduğu tespit edildi. Dakikalarca uzun trafik kuyruklarının oluştuğu kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Öte yandan alkollü sürücü Abuzer E., ise polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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