Alkollü sürücü park halindeki otomobile çarpıp refüje çıktı

Kazada otomobilin kadın sürücüsü yaralanırken 2.01 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza dün akşam saat 23.30 sıralarında Seydim Mahallesinde yaşandı Edinilen bilgiye göre Ümmühan A.Y. idaresindeki 32 ADH 602 plakalı otomobil, önce park halindeki 06 KK 625 plakalı otomobile çarptı , daha sonra orta refüje çıkarak durabildi.

Ümmühan A.Y. ve ismi belirlenemeyen yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak kaldırıma oturtuldu. Sürücü “ayağım çok acıyor” diyerek feryat etti.

İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ümmühan A.Y., Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın sürücünün yapılan sağlık testinde 2.01 promil alkollü olduğu öğrenildi.

