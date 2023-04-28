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Alkollü sürücü refüje çarparak durabildi

28.04.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün kullandığı otomobil refüje çıktı. Refüje çarparak durabilen otomobilin sürücüsü araçtan yara almadan kurtuldu.

Alkollü sürücü refüje çarparak durabildi

Kaza, saat 20.45 sıralarında İpsala-Keşan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İpsala istikametinden Keşan istikametine seyir halinde olan 22 FJ 422 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüje çıkan otomobil burada bulunan taşlara çarparak durabildi. Yoldan geçen vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı ilk incelemede sürücünün alkollü olduğu belirlemesi üzerine araç sürücüsü işlemleri için Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaza sebebiyle caddedeki trafik akışı dururken, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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