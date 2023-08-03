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Alkollü sürücü, yol düzenlemesi yapan belediye işçisine çarptı

03.08.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, şerit çizgilerini düzenlemek üzere yola duba koyan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçisine çarptı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücü, yol düzenlemesi yapan belediye işçisine çarptı

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Huzurevi mevkiinde meydana geldi. Eski Sanayi istikametine seyreden K.G. idaresindeki 59 FA 940 plakalı otomobil, şerit çizgilerini düzenlemek için yola duba koyan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi görevlisi H.A.’ya çarptı.

Kaza sonrası yaralanan H.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü K.G.’nin yapılan kontrolünde 1,66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan sürücü K.G. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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