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ALKÜ, Kültürlerarası diyalog programına kabul edildi

11.01.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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ALKÜ, Kültürlerarası diyalog programına kabul edildi

Türkiye’den 2 üniversitenin kabul edildiği Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Kültürlerarası Diyalog (KAD) programının ilk toplantısı çevrimiçi düzenlendi.Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde düzenlenen “ağ oluşturma” (networking) etkinliğine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), ulusal ve uluslararası kuruluşların çevrimiçi katılımı ile gerçekleşti.

Türkiye’den 2 üniversitenin kabul edildiği Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Kültürlerarası Diyalog (KAD) programının ilk toplantısı çevrimiçi düzenlendi.
Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde düzenlenen “ağ oluşturma” (networking) etkinliğine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), ulusal ve uluslararası kuruluşların çevrimiçi katılımı ile gerçekleşti. Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog (KAD) programının ilk toplantısında sürecin ilerleyişi hakkında fikir alışverişi yapıldı. Programın amacı kapsamında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki kültürel diyaloğu ve etkileşimin arttırılması sağlanarak, Türkiye ve Avrupa Birliği toplulukları arasında güçlü kültürel ilişkilerin kurulması amaçlanıyor. Programın hedeflerinden biri de, AB ile Türkiye arasındaki kültürlerarası diyaloğu artırmak için yürütülecek projeler ve etkinlikler için potansiyel ortakları belirlemeyi ve buluşturmayı amaçlıyor.
ALKÜ’nün ulusal ve uluslararası paydaşlarla bir araya geldiği etkinlikte Alanya vurgusu yapıldı. Toplantıda katılımcılara, karşılıklı kültürel etkileşimin alternatifi olarak Alanya’nın tarihsel ve kültürel değerleri ön plana çıkarıldı. Ayrıca toplantıda, ALKÜ bünyesinde faaliyet gösteren Selçuklu Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi ile Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kültürlerarası Diyalog (KAD) programına katkı verilebileceği ifade edildi. Projenin ilerlemesiyle birlikte projeye katılan ülkeler arasında karşılıklı seyahatler gerçekleşecek.

ALKÜ, Kültürlerarası diyalog programına kabul edildi

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