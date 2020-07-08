ALKÜ’de İnme Ünitesi hizmete açıldı

Doğu Akdeniz’in Sorumlu İnme Ünitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastaların hizmetine açıldı. Ünite, Alanya’dan Anamur’a kadar hastalara hizmet verebilecek.

Kalp merkezini hayata geçiren ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi şimdi de İnme Ünitesini hastaların hizmetine sundu. Konuyla İlgili açıklama yapan ALKÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı ve İnme Ünitesi Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özşimşek verilen sağlık hizmetinde yaş sınırlamasının olmadığına dikkati çekerken en büyük sıkıntının zaman olduğunu dile getirdi. Özşimşek, ”3 akademisyen ve 5 uzman hekim arkadaşıma birlikte yeni ünitemizde dönüşümlü olarak hastalarımıza sağlık hizmeti vermekteyiz. Birimimizde 2 yataklı yoğun bakım ve 4 yataklı ara yoğun bakımımız bulunmakta, servisimizde de 10 yatağımız yer almaktadır. Nöroloji hekimleri olarak hastanemizde Doğu Akdeniz Bölgesinde yaşanan bütün vakaları almakta eski sağlığına kavuşmaları içinse zamanla yarışmaktayız. Akut İnmenin İşaretleri Nelerdir? Başta hipertansiyon olmak üzere, diyabet, sigara içmek, hareketsiz yaşam, obezite ve kan yağlarındaki dengesizlik inmeyi tetiklemektedir. Yüzde tek taraflı kayma, gelip geçici görme bozuklukları, tek taraflı ani görememe, kol ve bacaklarda ani kuvvetsizlik, güçsüzlük ve hareketsizlik, ani gelişen konuşamama, konuşma bozukluğu veya dilde peltekleşme akut inme belirtileri arasında yer almaktadır” dedi.

“Felç kalmak artık bir kader değil”

İnme belirtileri gösteren kişinin hızla hastaneye götürülmesinin son derece önemli olduğunu söyleyen Özşimşek, “Bu yüzden 112 Acil Servis Birimiyle koordineli olarak çalışmaktayız. Damar tıkanıklığı tespit edilen hastayı yoğun bakıma alıyoruz ve damar yolundan pıhtı eritici bir ilaç yapıyoruz. Bu pıhtı eritici ilaç 4 buçuk saat içerisinde hastanemize getirilen ve müdahale edebildiğimiz hastalarda işe yaramaktadır. Bu tedavide bizleri zorlayan maalesef zaman olmaktadır. 4 saat içerisinde şimdiye kadar uyguladığımız hastalarımızda başarı oranımız çok yüksektir. Yeni merkezimiz sayesinde hastalarımızın yaşam kalitesini arttırmakta, eski sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olmaktayız. Üniversitemizin ve hastane yönetimimizin desteğiyle programlı bir şekilde planlamalar yaparak yakında hastalarımızın hizmetine girişimsel nöroloji işlemi tedavisini de uygulamaya başlayacağız” diye konuştu.

"Yenilikleri ilçeye sunmaya devam edeceğiz"

Özellikli sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve sürdürülebilir olması için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, sağlıkta hizmetin ilçeye sunumunda alt yapı çalışmalarının devam ettiğini bu doğrultuda birçok yeniliği ilçeye sunmaya devam edeceklerini söyledi. Rektör Kalan,” Ortak kullanım sözleşmesiyle birlikte akademisyenlerimiz ilçeye yeni sağlık hizmetlerinin kazanılmasına katkı sağlamaktadır. Şehrimizde önemli bir eksiğini ortadan gidererek halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda bizlerde sağlıkta kalitenin artması ulaşılabilir ve sürdürülebilir olması için gerekli çalışmaları yapmakta ve yürütmekteyiz“ diyerek sözlerini noktaladı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, etkin ve yeterli bir müdahale, tanı, tedavi, takip için hizmetlerin devam edeceğini açıkladı. Prof. Dr. Lakadamyalı, “Hedefimiz halkımıza sunduğumuz sağlık yelpazesinin giderek büyümesini sağlamak ve kaliteli bir hizmet sunmaktır. Bu doğrultuda yeni açtığımız ünitemizle birlikte özürlülük oranında ağır sonuçlara yol açan bu hastalığın, zararlarını mümkün olduğunca azaltarak daha çok insanın bu tedaviden faydalanmasını istiyoruz“ ifadelerini kullandı.



