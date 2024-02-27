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ALKÜ’de işçiler için toplu sözleşme

İHA İHA
27.02.2024 14:45
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğü ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası Antalya Şubesi (Tez-Koop-İş) arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

ALKÜ’de işçiler için toplu sözleşme

ALKÜ çalışan işçiler için ALKÜ Rektörlüğü ile Tez-Koop-İş Antalya Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı. Senato Salonu’nda gerçekleşen protokol törenine Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Genel Sekreter Dr. Sinan Kartal ile ALKÜ İşveren Temsilcileri Komisyon Üyeleri, Tez-Koop-İş Antalya Şube Başkanı Özgür Tingir, Tez-Koop-İş Antalya Şubesi İdari Sekreteri Aykut Akın, ALKÜ Sendika Baş Temsilcisi Yemliha Sağ ve işçi sendikası temsilcileri katıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasını içerecek.

ALKÜ’de işçi statüsünde çalışan işçilere yönelik sendika temsilcileri ile imzalanan toplu iş sözleşmesi bünyesinde işçilerin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. Birinci yıl, birinci altı aylık dönemde 01.01.2024 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine enflasyon farkı dahil yüzde 32,57 oranında zam yapıldı.

"DAHA İYİ ŞARTLARDA ÇALIŞACAK"

Protokole imzaların atılmasının ardından bir konuşma gerçekleştiren Rektör Türkdoğan, “ALKÜ bünyesindeki işçilerimize yeni dönem sözleşmemiz hayırlı olsun. Çalışanlarımızın emeğini koruduk. Çalışanlarımızın hem ücretlerinde hem yan haklarında iyileştirmeler yaptık. Sendikalarımızla tam bir mutabakatla toplu iş sözleşmesini imza altına aldık” dedi.

Başkan Özgür Tingir ise yaptığı açıklamada, “Üniversitemizde 3 üyeyle başlayan toplu iş sözleşmemiz ilerleyen süreçte 143 üyeye ulaştı. Önceki toplu sözleşme süreçlerinde ve protokollerde üniversite yönetimimiz, işçilerimizin taleplerine karşı duyarlı davranmıştır. Yeni dönemde olan sözleşmemiz, yeni kazanımlarla üyelerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır" diye konuştu.

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