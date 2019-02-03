SPOR

All-Star'ın koçları Mike Malone ve Mike Budenholzer

NBA HABERLERİ  | 03.02.2019 12:23 | Son Güncelleme

NBA'de 68. All-Star maçında görev yapacak başantrenörler belli oldu. LeBron James'in takımını Mike Malone, Antetokounmpo'nunkini ise Mike Budenholzer yapacak.

All-Star'ın koçları Mike Malone ve Mike Budenholzer

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre NBA All-Star maçında Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'nun oluşturacağı takımlarda görev yapacak başantrenörler belirlendi.

Karşılaşmada LeBron James'in takımının başantrenörlüğünü Denver Nuggets'ı çalıştıran Mike Malone yapacak.

Giannis Antetokounmpo'nun takımında ise başantrenörlüğü, Milwaukee Bucks'ın başında bulunan Mike Budenholzer üstlenecek.

NBA All-Star etkinlikleri, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 16-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.


PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Harden 43 sayıyla Utah'ı yıktıHarden 43 sayıyla Utah'ı yıktı
Paul George'dan 43 sayıPaul George'dan 43 sayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nba all star Mike Malone Mike Budenholzer

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Yılmaz Vural'la ilgili flaş karar

Yılmaz Vural'la ilgili flaş karar

Milli sporcunun acı günü

Milli sporcunun acı günü

Galatasaray'a 3 kötü haber birden!

Galatasaray'a 3 kötü haber birden!

Giuliano Terraneo'dan bomba itiraf!

Giuliano Terraneo'dan bomba itiraf!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Cedi Osman'dan yeni rekor

Cedi Osman'dan yeni rekor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Harden çıldırdı! Rekor...

Harden çıldırdı! Rekor...

NBA'de tarihe geçen maç

NBA'de tarihe geçen maç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
All-Star'ın koçları Mike Malone ve Mike Budenholzer

All-Star'ın koçları açıklandı

Utah Jazz 98 - 125 Houston Rockets

Harden 43 sayıyla Utah'ı yıktı

Oklahoma City Thunder'da Paul George'dan 43 sayı

Paul George'dan 43 sayı

Stephen Curry'nin 41 sayısı yetmedi

Curry'nin 41 sayısı yetmedi

Cedi Osman NBA All-Star 2019'a davet edildi

Cedi'nin All-Star gururu!

Indiana Pacers 100 - 132 Golden State Warriors

Golden State seriyi sürdürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.