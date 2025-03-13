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Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho'ya yalancı dedi! Fenerbahçe'de kriz patlak verdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.03.2025 07:45
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Fenerbahçe Teknik Direktörür Jose Mourinho, Rangers maçı öncesi yaptığı açıklamada, kadroya almadığı Allan Saint-Maximin hakkında konuştu. Sosyal medya hesabından yaparak kadroya alınmamasını eleştiren yıldız oyuncuya Mourinho'nun cevabı çok sert oldu. Mourinho'nun açıklamalarına tekrar cevap veren Maximin, Portekizli çalıştırıcıyı yalan söylemekle suçladı.

Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho'ya yalancı dedi! Fenerbahçe'de kriz patlak verdi...
Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Mourinho ile Allan Saint-Maximin arasındaki gerilim devam ediyor. Sezon başında Suudi Arabistan'dan kiralanan yıldız oyuncu, Rangers ile oynanacak rövanş maçının kadrosuna alınmamıştı. Maximin, Mourinho'nun basın toplantısının ardından Portekizli çalıştırıcıya yalancı dedi.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Ranger maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin’den paylaşım:

“Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek…

Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar;
daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır.

Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?”

MOURINHO CEVAP VERDİ

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Jose Mourinho, Maximin'in oynamak için uygun durumda olmadığını belirterek flaş sözler kullandı:

"Saint Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bu konuda ben de fena sayılmam. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında, her gün antrenman yaptığında fit olup merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz. Ancak bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa, maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çabuk yorulur."

MOURINHO'YA YALANCI DEDİ!

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Allan Saint-Maximin, kilo fazlası var diyen Mourinho'ya Instagram hesabından raporlarını yayınlayarak cevap verdi. "Yalanlar çiçek gibidir ama meyve vermez."

TÜM TAKIM ONDAN ŞİKAYETÇİ

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Edinilen bilgiye göre; Allan Saint-Maximin'in antrenman performansından tüm takım şikayetçi. Bazı antrenmanlara katılıp bazılarına katılmayan yıldız ismin bu tavrı diğer oyuncuları rahatsız etmiş durumda. Tesislerde genelde yalnız başına dolaşan Allan Saint-Maximin'in sosyal durumu huzursuzluk yaratıyor.

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