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  4. Allianz Arena'da neler oldu neler, 2 penaltı 4 gol! Arda Güler'in takımı Real Madrid, Bayern Münih deplasmanından 2-2 beraberlikle döndü

Allianz Arena'da neler oldu neler, 2 penaltı 4 gol! Arda Güler'in takımı Real Madrid, Bayern Münih deplasmanından 2-2 beraberlikle döndü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.05.2024 00:05
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Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Bayern Münih sahasında Real Madrid'i konuk etti. Allianz Arena'da oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

2 PENALTI 4 GOL

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2 kez penaltı noktasının gösterildiği karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri 53'te Sane, 57'de Kane'den (pen.) gelirken, Real Madrid'in gollerini biri penaltıdan olmak üzere 24 ve 83'te Vinicius Jr. kaydetti.

ARDA GÜLER KULÜBEDE TAMAMLADI

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Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler maça yedek başlarken süre alamadı.

SACHA BOEY KADROYA ALINMADI

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Bayern Münih'te Galatasaray’ın eski oyuncusu Sacha Boey sakat olması nedeniyle forma giyemezken, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae 11'de yer aldı ve 90 dakika süre buldu.

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