İSTANBUL (AA) - Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 8 yıl süreyle "global sigorta ana sponsoru" oldu.

Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 200'den fazla ülkede sporcuları, takımları, gönüllüleri ve sporseverleri bir araya getirmek, etkileşime girmelerini sağlamak amacıyla Paralimpik Hareket ile yürüttüğü iş birliğinin kapsamını genişletti.

Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın "global sigorta ana sponsoru" oldu. 8 yıl sürecek sponsorluk, 1 Ocak 2021 itibarıyla resmi olarak başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Baete, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın "global sigorta ana sponsoru" olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Spor ekosisteminin bir destekçisi ve ortağı olarak, bu ekosistemle paylaştığımız mükemmellik, dostluk, kapsayıcılık ve saygı değerlerimizin de rehberliğiyle 148 bin çalışanımız ile sporculara, ailelerine ve tutkularına hizmet etmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee-IOC) Başkanı Thomas Bach da "Ekiplerimiz, belirlenen pilot ülkelerde 2018 yılından bu yana sporcuları ve Olimpik Hareketi desteklemek için birlikte çalışıyorlardı. Yeni Olimpiyat yılına girerken, Allianz ile küresel iş birliğimize gerçek anlamda başlamaktan heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.