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Allianz Türkiye, "Yuvam Sigortası"nı yeniledi

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.03.2020 11:48 | Son Güncelleme

Allianz Türkiye Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün: - "Poliçe üretim sürecindeki risk sorularını 15’ten 6’ya düşürdük, ekran sayısını ise 8’den 2’ye indirdik. Sağlanan verimlilikle, teklif süresini ise 3 dakika yerine 35 saniye olarak güncelledik"

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, müşterilerinin evlerini ve eşyalarını yangından hırsızlığa kadar pek çok riske karşı koruduğu Yuvam Sigortası’nda, farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış “ekonomik, standart ve kapsamlı” olmak üzere üç yeni paket sunacak.

Allianz Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, ev sahipleri ve kiracılar için daha yalın ve anlaşılır içerikle hazırlanan ürünün yeni versiyonunda, paket içeriklerine göre, eve, aileye ya da farklı ihtiyaçlara yönelik esnek limitler ve daha geniş teminatlar alınabiliyor. Ürün, zenginleştirilmiş asistans hizmetleri ile de destekleniyor.

Ürünün yeni versiyonunda üç farklı plan sunulurken, kelime ve sayfa sayısı da yüzde 35 azaltılarak daha yalın ve anlaşılabilir bir içerik sağlandı. Yeni dönemde üretim sürecinde minimum bilgiyle 35 saniyede teklif alabilmek mümkün hale gelirken, sadece 2 veriyle (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu poliçe numarası) bu süreyi daha da kısaltmak mümkün.

Allianz Türkiye Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün, daha yalın, daha hızlı ve daha verimli bir Allianz Türkiye vizyonuyla çalıştıklarını belirterek, yalınlık projeleriyle bireysel ürünlerin basit, sade, kolay anlaşılabilir ve ulaşılabilir olması için çalıştıklarını kaydetti.

Örkün, yenilenen Yuvam Sigortası’nın poliçe içeriklerini kelime ve sayfa sayısı olarak yüzde 35 azalttıklarını ifade ederek, “Poliçe üretim sürecindeki risk sorularını 15’ten 6’ya düşürdük, ekran sayısını ise 8’den 2’ye indirdik. Sağlanan verimlilikle, teklif süresini ise 3 dakika yerine 35 saniye olarak güncelledik. Geliştirdiğimiz sistemle artık poliçelerin yüzde 70’ini kimlik numarası ya da DASK poliçe numarası gibi sadece iki veriyle oluşturabilmemiz mümkün olacak. Eskisine göre çok daha anlaşılır, zenginleştirilmiş içeriği ve süreçleri olan ürünümüz için minimum bilgiyle en hızlı şekilde teklif oluşturabileceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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