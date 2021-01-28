Alman basını Mesut Özil'i konuşuyor

Fenerbahçe, Arsenal’den kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil için dün imza töreni düzenlemiş ve törene yerli ve yabancı 132 basın mensubu katılmıştı.

Mesut Özil’in açıklamaları Alman basınında da geniş yer buldu. Yıldız oyuncunun Bundesliga ve Almanya Milli Takımı hakkında söyledikleri manşetlere çıktı. Dünkü toplantıda bir daha Bundesliga’da forma giymeyeceğini ifade eden Mesut’un, özellikle Almanya Milli Takımı hakkında "Ben bir yola girmişsem asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı’na başarılar diliyorum. Bir daha asla oynamam" cevabı, Almanya’da büyük yankı uyandırdı.

ALMAN MEDYASI NEDENLERE YOĞUNLAŞTI

Mesut Özil’in açıklamalarına yer veren Alman medyası, yıldız futbolcunun milli takımdan ayrılmasının nedenlerine de yer verdi. Mesut, başarısızlıkla sonuçlanan 2018 Dünya Kupası sonrasında takımdan istifa ettiğini ve ırkçılık yapanlara karşı korunmadığını belirtmişti.

Yayınlanan haberlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan fotoğrafı Almanya’da büyük tartışmalara neden olan Mesut’un, Karabağ savaşında Azerbaycan askerine destek veren açıklamada bulunması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beğenmesi gibi durumlar nedeniyle Alman kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olduğu belirtildi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA